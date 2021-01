Gabriel Paulista renueva por el Valencia hasta 2024

El defensa brasileño del Valencia Gabriel Paulista. EFE/JON RODRIGUEZ BILBAO/Archivo

Valencia (España), 22 ene (EFE).- El Valencia y el brasileño Gabriel Paulista han llegado a un acuerdo para la renovación hasta 2024 del contrato del jugador, que ha manifestado que le gustaría acabar su carrera profesional en el equipo español, del que es uno de los capitanes.

“Me gustaría retirarme algún día en este club que me da todo cada día. Mi familia también quiere vivir aquí. Vamos a trabajar y a ver el futuro que nos espera. Quiero seguir haciendo historia con esta camiseta y hacer lo mejor posible”, señaló en declaraciones facilitadas por el club tras firmar su ampliación de contrato.

Paulista, de 30 años, llegó al Valencia en el verano de 2017 procedente del Arsenal y su vinculación acababa en 2022. Este nuevo contrato el central lo ha firmado tras haber logrado ya la doble nacionalidad española que hace que no ocupe plaza de extranjero.

El jugador dijo que “desde el primer día” se identificó “mucho” con la entidad. “Desde el primer día intenté dar lo mejor de mí y fui adaptándome a todo: el club, la afición, la ciudad…”, señaló.

“Cada día quiero defender más este escudo. Vosotros sabéis como soy, a veces paso por encima de la parte médica, quizá no debería volver ahora, pero sentía que debía volver e intentar ayudar a mis compañeros, que también me necesitaban”, destacó en referencia a la rápida recuperación que ha tenido de su lesión en la espalda.

Paulista dijo que la primera vuelta que han realizado no es la que querían haber hecho y que deben dejarla atrás. “Vamos a olvidarlo, a empezar de cero y esto no para. Vamos a intentar buscar lo mejor posible y dejar el Valencia donde se merece, que es estar arriba”, concluyó.