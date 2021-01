Fútbol/Primera.- (Previa) Villarreal, Sevilla y Real Sociedad pelean por la cuarta plaza de LaLiga Santander

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Villarreal intentará este sábado defender en su visita al colista Huesca su cuarta plaza en LaLiga Santander del acoso del Sevilla y la Real Sociedad, que reciben en sus estadios al Cádiz y al Betis respectivamente, en partidos correspondientes a la vigésima jornada del campeonato.



El 'Submarino Amarillo' será el primero en abrir la pelea por esta cuarta plaza en El Alcoraz (14.00 horas), donde le espera un rival que espera que el inicio de la segunda vuelta y la llegada de Pacheta empiecen a traerle buenas noticias.



El conjunto de Unai Emery tropezó en casa con el Granada (2-2) y se quedó con 33 puntos, los mismos que el Sevilla, aunque con un partido más, y por eso saben que no deben fallar a domicilio, una faceta que no se les ha dado mal en los últimos encuentros, puntuando en siete de las ocho últimas, con victorias en Getafe, Pamplona y Vigo, y empates en el Metropolitano, el Carranza, Reale Arena, y el Villamarín, y sólo la derrota en el Sánchez-Pizjuán.



Sin embargo, el Villarreal sabe que se va a encontrar con un Huesca revitalizado por lo que suele suponer la llegada de un nuevo inquilino al banquillo, aunque, de momento, Pacheta no pudo hacer bueno el dicho y cayó en su estreno por la mínima en el Coliseo.



El conjunto oscense necesita comenzar a sumar de tres en tres con más regularidad que en la primera vuelta donde sólo logró un triunfo. Con 12 puntos está a seis de la salvación, pero sabe que una victoria en esta jornada, por los duelos que tienen algunos de sus rivales directos como Elche (Camp Nou) y Alavés (Real Madrid) le puede dar mucha fuerza.



El Villarreal acude con la importante baja de su goleador Gerard Moreno y también la de Mario Gaspar, por lo que parece que podría repetir el mismo once que ante el Granada, con Rubén Peña adelantando su posición y Foyth de lateral. Pacheta, por su parte, tiene las bajas de Mosquera, Sandro Ramírez e Insua.



EL SEVILLA BUSCA SU TERCERA VICTORIA SEGUIDA



A la espera de un tropiezo castellonense estará el Sevilla, que jugará a continuación (16.15 horas) en el Ramón Sánchez-Pizjuán un derbi contra un Cádiz menos sólido que en el primer tramo de la temporada, sobre todo a domicilio.



El conjunto de Julen Lopetegui afronta el partido en busca de encontrar por fin la regularidad como local para afianzar su candidatura a cotas ambiciosas. Los sevillistas quieren su tercera victoria consecutivas tras las logradas ante rivales directos como el Villarreal y la Real Sociedad, algo que todavía no han podido disfrutar en esta campaña.



Para ello, el equipo andaluz espera aprovechar el refuerzo de haber salvado su duelo copero ante el Leganés en la prórroga y de una sufrida victoria en Mendizorrotza (1-2) gracias a un penalti detenido por Bono en los compases finales.



Lopetegui no puede contar para este encuentro todavía con Diego Carlos, positivo por coronavirus, por lo que repetirán Koundé y Sergi Gómez en el centro de la zaga, mientras que Óliver Torres y De Jong podrían ser las novedades para refrescar al equipo dentro de un calendario con poca pausa.



Enfrente un Cádiz que se mantiene todavía en una zona 'cómoda' de la clasificación tras una óptima primera vuelta, pese a que perdió algo de fuelle en el último tramo. Los de Álvaro Cervera, tras saldar con cuatro puntos sus dos partidos seguidos en casa ante el Alavés y el Levante en cass están novenos con 24 puntos y mantienen siete puntos con el descenso.



El conjunto gaditano comenzó muy bien a domicilio con cuatro victorias seguidas (Huesca, Athletic, Real Madrid y Eibar), pero desde entonces no ha vuelto a ganar en sus siguientes cinco salidas, con sólo dos puntos sumados ante el Elche y el Valencia. Fali, tras cumplir sanción, y Marcos Mauro, tras superar una lesión, son las novedades para el técnico cadista.



LA REAL BUSCA RECUPERAR LA SONRISA ANTE UN BETIS MEJORADO



Finalmente, la Real Sociedad querrá seguir enganchado a esa pelea por la cuarta plaza para lo que necesita volver a la senda de la victoria ante un Betis que parece que ha cogido ánimos renovados tras sus dos últimos triunfos.



El conjunto 'txuri-urdin' afronta la segunda vuelta a tres puntos de la 'zona Champions' y con el deseo de volver a coger una buena línea tras un final de 2020 y un principio de 2021 no excesivamente positivo. Así, desde el pasado 26 de noviembre, sólo ha ganado un choque liguero, el derbi en San Mamés y únicamente ha arañado cinco puntos, lo que no ha impedido que siga enganchado en la pelea.



Los de Imanol Alguacil quieren inaugurar su casillero de triunfos en este 2021 y volver a sonreír en el Reale Arena, donde no suman los tres puntos desde el pasado 8 de noviembre ante el Granada, con una pérdida además de efectividad goleadora que les está lastrando.



La buena noticia para el entrenador realista viene con las recuperaciones de los defensas Aritz Elustondo, Gorosabel y Zaldua, mientras que la mala es la baja un partido más de David Silva y Januzaj es seria duda.



Por su parte, el Betis llega animado a este partido tras enganchar dos victorias seguidas, ante el Huesca y el Celta, para colocarse con 26 puntos, lejos de la zona peligrosa y mirando más de cerca la de los puestos europeos.



El equipo verdiblanco ha dado síntomas de mejoría desde su derrota en el Ciutat de València (4-3) y aspira a coger una racha inédita en esta temporada, aunque visita un estadio donde no gana desde hace 17 años. Ahora, impulsado por el gran momento de un exrealista como Sergio Canales, espera romper esa estadística negativa.



Manuel Pellegrini tiene las bajas de Guido Rodríguez, 'tocado' y al que prefiere dar un descanso, Ruibal, Claudio Bravo y Bartra, pero recupera a William Carvalho, ya recuperado de su lesión, y a Akouokou, expulsado en El Alcoraz, aunque todo hace indicar que será Guardado el titular en el medio, mientras que Rodri ocuparía el hueco vacante en el costado derecho.



--HORARIOS DEL SÁBADO DE LA JORNADA 20 DE LALIGA SANTANDER.



Huesca-Villarreal. Alberola Rojas (C.Castellano-manchego) 14:00.



Sevilla-Cádiz. Cuadra Fernández (C.Balear) 16:15.



Real Sociedad-Betis. Soto Grado (C.Riojano) 18:30.



Alavés-Real Madrid. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 21:00.