Fútbol/Primera.- Previa del Deportivo Alavés - Real Madrid

La crisis madridista mide las urgencias babazorras



El Real Madrid, sin Zidane, busca calmar los ánimos tras los últimos reveses en su visita a un Alavés también muy necesitado



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid intentará no echar de menos a su técnico Zinédine Zidane y frenar la crisis en la que se ha visto inmerso en este inicio de 2021 con una victoria este sábado (21.00 horas) en el Estadio de Mendizorrotza donde le espera un Deportivo Alavés al que también le urgen los tres puntos por diferentes motivos.



No son los mejores días en ninguno de los dos bandos, cuyo nuevo año no está siendo lo positivo que desearían y que inician esta segunda vuelta de LaLiga Santander con complicaciones en sus respectivos objetivos. Los madridistas están ya a siete puntos del líder Atlético y con un partido más, mientras que los babazorros están a uno de caer a la zona de descenso que marca el Elche, que tiene además dos encuentros menos.



A todo hay que añadir la mayor presión existente en la actualidad sobre el 13 veces campeón de Europa que ha vuelto a perder la regularidad que le había llevado a sobreponerse de su flojo comienzo de campaña. Cuando parecía haber enderezado el rumbo a base de victorias, ha vuelto a mostrar su cara más discreta, lo que no sólo le ha costado volver a descolgarse de la cabeza liguera, sino el despedirse de dos títulos.



Desde que encadenase seis triunfos consecutivos, el conjunto merengue sólo ha vuelto a ganar uno de sus cinco siguientes partidos, en casa ante el Celta (2-0), y visita Vitoria tras tres partidos sin hacerlo, con un empate sin goles en El Sadar y dos derrotas, ante el Athletic, y, sobre todo, ante el Alcoyano, para decir adiós a la Supercopa de España y a la Copa del Rey.



El revés del pasado miércoles en El Collao ante un rival de Segunda B evidenció una vez más los problemas que arrastra el Real Madrid este año, donde las rotaciones no funcionan, hay jugadores que siguen lejos de su rendimiento óptimo y la capacidad ofensiva sigue lejos del nivel necesario.



Dos goles en estos tres choques dejan claro que sin su antes afamada 'pegada', al Real Madrid ya no le resulta sencillo batir a ningún equipo y menos a los que eligen ordenarse cerca de su área como puede ser el caso del Alavés, dispuesto a no dejar pasar de nuevo una mala noche merengue como ya hiciese en el Di Stéfano.



Todas las miradas vuelven a centrarse en el futuro de un Zidane que, al menos, tendrá el descanso de alejarse del foco mediático por unos días tras dar positivo por coronavirus. El francés no estará en Mendizorrotza para un partido clave por todo lo que hay en juego y está por ver cómo lo asimila su equipo.



Un equipo que acude con otras bajas relevantes como las del capitán Sergio Ramos y el lateral Dani Carvajal, además de la de Fede Valverde, la de Nacho Fernández y la de un Odegaard que parece que se marchará en el mercado invernal. Militao entrará en lugar del de Camas, mientras que lo más probable es que Lucas Vázquez vuelva a ejercer de lateral derecho por delante de la opción que representa Odriozola.



En el medio, regresará el croata Luka Modric tras su descanso en Copa junto a Casemiro y Kroos, y el tridente ofensivo que se volverá a examinar ante pocos espacios se perfila con el criticado Hazard, que continúa sin acercarse al futbolista que deslumbró con el Chelsea, un Asensio que sí da más síntomas de mejoría, y un Benzema que no está tampoco en su mejor momento goleador.



Hace casi dos meses, el conjunto madridista se veía dentro de otro momento complicado cuando el Alavés le sorprendía en su estadio (1-2). El equipo vitoriano comenzaba a mostrarse por entonces sólido, pero no fue capaz de dar continuidad a aquella campanada y se encuentra en serios problemas.



El conjunto vitoriano sólo pudo ganar en el torneo doméstico uno de sus siguientes ocho partidos, sumando únicamente cuatro puntos, una negativa racha que le costó el puesto a Pablo Machín y el regreso de Abelardo Fernández que todavía no ha dado con la tecla con una un tanto sonrojante eliminación copera ante el Almería (5-0) y una derrota ajustada ante el Sevilla (1-2), con un penalti fallado en el descuento.



Sin embargo, el asturiano espera que su equipo vuelva a ser difícil de batir en Mendizorrotza donde el Atlético ganó en el último suspiro, el Barça y la Real Sociedad sólo pudieron sacar tres puntos, y donde con él en el banquillo claudicó el Real Madrid en octubre de 2018 (1-0). El objetivo será hacerle un partido largo a su rival y esperar otra buena noche de la pareja Joselu-Lucas Pérez, tormento en la primera vuelta de la zaga blanca.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



DEPORTIVO ALAVÉS: Pacheco; Ximo Navarro, Laguardia, Lejeune, Duarte; Edgar, Pina, Battaglia, Rioja; Lucas Pérez y Joselu.



REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Militao, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema y Hazard.



--ÁRBITRO: Hernández Hernández (C.Las Palmas).



--ESTADIO: Mendizorrotza.



--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.