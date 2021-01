Fútbol/Primera.- Levante y Valladolid se dejan la dinamita para el final

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Levante y el Valladolid se repartieron los puntos (2-2) en un partido vibrante en los minutos finales y ambos seguirán fuera de los puestos de descenso, sobre todo los granotas, que tienen menos apuros tras el choque inaugural de la jornada 20 en la Liga Santander.



El cuadro de Paco López, que solo ha perdido como local ante el Real Madrid, sacó fuerzas de flaqueza para amarrar un punto en su feudo. El choque se le puso de cara a los valencianos, pero la reacción pucelana en los últimos 15 minutos puso contra las cuerdas a un Levante que pudo sacar la casta en botas de Roger Martí cuando el duelo llegaba a su fin.



Toni Villa y Orellana se intercambiaron papeles para generar las dos primeras ocasiones para los blanquivioletas. El chileno asistió a su compañero con una maravillosa vaselina pero no acertó con la meta, de igual manera que el internacional sudamericano tampoco dio con la tecla casi al borde del descanso en otra buena oportunidad.



Quien sí acertó fue Dani Gómez, que inauguró el marcador a la hora de partido con un disparo seco y preciso que fue construido por De Frutos, uno de los más destacados este viernes. El pase de gol se convirtió en la quinta asistencia del curso y en la primera ventaja de los locales.



Por su parte, los pupilos de Sergio González no se hundieron y crecieron -poco a poco- para someter a los blaugranas hasta que a los 74 minutos llegó el empate con un disparo de Rubén Alcaraz, su primer gol liguero esta temporada. Un lanzamiento desde la frontal que confundió a Aitor Fernández y mantuvo la llama encendida.



Cuatro minutos después llegó el 1-2 en una excelente jugada de Hervías, que apuró línea de fondo, y sacó un centro al corazón del área donde apareció Óscar Plano para definir como suele hacer, con talento y maestría. El Levante apretó el acelerador y terminó logrando el empate en los últimos minutos.



En esta ocasión fue Roger Martí, que se anticipó a Bruno para marcar en dos toques y dejar el definitivo 2-2. Un punto que no sabe bien a ninguno, pero que deja en zona tranquila al Levante -que seguirá décimo clasificado- y al Pucela fuera de la zona roja de la tabla con tres puntos de colchón sobre el Elche, que marca el descenso.



--RESULTADOS JORNADA 20.



- Viernes 22.



Levante-Valladolid 2-2.



- Sábado 23.



Huesca-Villarreal 14:00.



Sevilla-Cádiz 16:15.



Real Sociedad-Betis 18:30.



Alavés-Real Madrid 21:00.



- Domingo 24.



Osasuna-Granada 14:00.



Elche-FC Barcelona 16:15.



Celta-Eibar 18:30.



Atlético de Madrid-Valencia 21:00.



- Lunes 25.



Athletic Club-Getafe 21:00.