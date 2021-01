03/10/2020 Fútbol.- El Santos defiende el liderato en la tercera jornada del clausura de la Liga MX. El Santos luchará por defender el liderato en la tercera jornada delGuardianes 2021 de la Liga MX de fútbol, que se disputa este fin de semana a excepción del partido entre Monterrey y León aplazado hasta marzo por los casos de positivos por la COVID-19 en la plantilla del club regiomontano. CENTROAMÉRICA MÉXICO DEPORTES ULISES RUIZ



CIUDAD DE MÉXICO DF, 22 (EUROPA PRESS)



El Santos luchará por defender el liderato en la tercera jornada delGuardianes 2021 de la Liga MX de fútbol, que se disputa este fin de semana a excepción del partido entre Monterrey y León aplazado hasta marzo por los casos de positivos por la COVID-19 en la plantilla del club regiomontano.



Monterrey, líder con 6 puntos, iba a recibir a León en un duelo en el que los visitantes ganaron los dos últimos cruces en Liga (3-1 y 1-0), con tres goles de Luis Montes, pero en el que los 'Rayados' perdieron tan solo uno (0-2, en el Clausura de 2014) de los 14 partidos jugados como local. Rogelio Funes Mori, máximo goleador del torneo (3 tantos), ha marcado 9 goles en 11 duelos contra los 'Panzas Verdes'.



Sin embargo, el brote de coronavirus en la plantilla de los Rayados ha obligado a la Liga MX a reprogramar sus partidos de las jornadas 3 y 4 del Clausura. La Liga informó de que en la plantilla del Monterrey se han detectado 19 casos positivos por el virus, 11 que afectan a los jugadores y ocho a integrantes del cuerpo técnico.



Stefan Medina y Avilés Hurtado ya no fueron alineados por Javier Aguirre ante el América, pero el virus se ha extendido al resto de la plantilla, que tendrá que permanecer 17 días sin contacto con equipos rivales. De esta forma, el partido de la jornada 3 ante el León en Monterrey se jugará el miércoles 10 de marzo y el de la cuarta, ante el Puebla en el Cuauhtémoc, el 2 de febrero.



Esta circunstancia tratará de aprovecharla el Santos Laguna, igualado a 6 puntos con Monterrey, que visita el campo del Mazatlán con la confianza de haberse impuesto en el único duelo liguero por 4-0 en el Corona de Torreón en el Guardianes 2020. Los 'Guerreros' llegan con la portería a cero, mientras que los locales son el equipo más goleado (5) del campeonato.



Atento a un posible traspié del Santos estarán Pumas, Toluca y Puebla, tercero, cuarto y quinto, con 4 puntos. Pumas viaja a Queretaro, donde el balance es de 5 victorias locales, otras tantas foráneas y 3 empates. Pumas aún no ha encajado gol alguno en el Guardianes 2021, aunque lleva 373 minutos sin anotar lejos de su estadio.



Para alcanzar la cabeza de la Liga MX, el Toluca deberá derrotar al Necaxa y a la estadística, pues su último triunfo fue el 22 de septiembre de 2018 (3-2); y el Puebla recibe al Tijuana en un duelo parejo con 2 triunfos por bando.