Fútbol.- El Manchester City pierde "entre cuatro y seis semanas" al centrocampista belga Kevin de Bruyne

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Manchester City no podrá contar durante al menos un mes con el centrocampista belga Kevin de Bruyne, una de las piezas claves del equipo de Pep Guardiola, por culpa de una lesión muscular producida este pasado miércoles ante el Aston Villa.



"El médico hizo pruebas a Kevin este viernes y estará entre cuatro y seis semanas de baja", confirmó en rueda de prensa el técnico 'citizen', Pep Guardiola, que seguramente no podrá contar con el internacional para la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Borussia Moenchengladbach del 24 de febrero, aunque sí para la vuelta del 16 de marzo.



El entrenador catalán reconoció que esta es "una baja importante", pero pidió no lamentarse. "Es mala para él y para nosotros porque estará fuera durante un importante tramo de la temporada y debemos encontrar una solución porque todos lo están pasando mal con esta situación, tenemos que adaptarnos", indicó.