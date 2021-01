Francisco Rivera se despide emocionado de su tío José Rivera, "Riverita"

16/10/2019 Francisco Rivera, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Después de una larga y dura batalla contra el cáncer, José Rivera, "Riverita", ha fallecido esta madrugada en su casa de Barbate. El hermano de Paquirri, de 75 años, estaba con cuidados paliativos desde el pasado otoño y, consciente de que se iba, aprovechó al máximo el tiempo con su familia y pudo reunirse, por primera vez, con los hijos del malogrado torero, Francisco, Cayetano y Kiko, con el que hasta entonces no había tenido ningún tipo de relación.



Un reencuentro familiar de lo más emocionante que tuvo lugar el pasado mes de noviembre, en el que además de recordar numerosas anécdotas de Paquirri, Riverita pudo despedirse de sus sobrinos y regalarles algunas de sus pertenencias más preciadas, como un capote a Kiko, y una montura a Cayetano, al que estaba muy unido.



Esta mañana, Francisco ha querido dedicar a tío unas emotivas palabras de despedida en su cuenta de Instagram, en las que ha dejado patente el cariño que sentía por el hermano de su padre. "Siempre se van los mejores. Ya hace tiempo que hay muchos que te quieren esperándote y tu como siempre haciendo las cosas tuyas les has hecho esperarte. Has sido distinto, último bohemio de arte. Te voy a echar de menos tío José. Ya nos veremos. Da besos a todos ahí arriba de mi parte", ha confesado, afectado, el exdiestro.



Francisco ha sido el primero de los hermanos Rivera en pronunciarse públicamente sobre la muerte de Riverita, que, aunque esperada, ha sido un duro golpe para toda la familia.