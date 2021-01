Francia nombra caballero de las Artes y las Letras al director del Zinemaldia

El director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos. EFE/Juan Herrero/ Archivo

San Sebastián (España), 22 ene (EFE).- El Ministerio de Cultura de Francia ha nombrado Caballero de la Orden de las Artes y de las Letras al director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián (SSIFF), el español José Luis Rebordinos, quien ha enmarcado esta distinción honorífica en su vínculo con la cinematografía gala.

Según informa el Zinemaldia en una nota, la ministra francesa de Cultura, Roselyne Bachelot-Narquin, ha sido la encargada de comunicar mediante una carta dirigida a Rebordinos su nombramiento, una distinción honorífica que se entrega desde 1957 y constituye una de las principales condecoraciones de las cuatro órdenes ministeriales de la República francesa.

La Orden de las Artes y las Letras ensalza a "las personas que se han distinguido por sus creaciones en el dominio artístico o literario o por la contribución que han aportado al esplendor de las artes y las letras en Francia y en el mundo".

La distinción consta de tres grados: "caballero, oficial y comendador", el primero de ellos, que corresponde al concedido a Rebordinos, se entrega a artistas, escritores o intelectuales con una trayectoria de al menos tres décadas.

En este sentido, la ministra de Cultura francesa subraya en su misiva "la contribución y compromiso" de José Luis Rebordinos "al servicio de la cultura".

Por su parte, Gautier Lekens, ministro consejero de la Embajada de Francia en España, agradece al director del SSIFF haber contribuido "con sus acciones a la proyección de la cultura francesa".

José Luis Rebordinos ha expresado en una nota su agradecimiento por esta distinción, al tiempo que ha recordado que Francia y su cultura "han sido muy importantes" para él a lo largo de su vida.

"Cuando era un adolescente, a mediados de los años 70, y España salía de la larga noche del fascismo y de la dictadura franquista, pude acceder a algunos autores literarios, como por ejemplo Henry Miller, gracias a los libros que compraba en el País Vasco francés", ha recordado.

"Algunas de las películas de directores que me han marcado -ha añadido- pude verlas por primera vez en la televisión francesa en versión original, subtituladas en francés: películas de Jean Renoir, Yasujirô Ozu, Ingmar Bergman, Carl Theodor Dreyer".

"Debido a mi trabajo durante años en Donostia Kultura y ahora como director del Festival Internacional de Cine de San Sebastián -ha continuado-, he tenido la suerte de conocer mucho más de cerca el cine francés, a quienes lo hacen y a quienes lo distribuyen por el mundo".

"Para mí y para el Festival, la cinematografía francesa es una de las más importantes del mundo. Quiero agradecer esta distinción con la que me siento muy honrado y reafirmar mi compromiso para intentar que el cine francés siga siendo un cine de referencia en nuestro país", ha concluido Rebordinos.