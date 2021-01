Fallece el director José Ángel García, padre de Gael García, de fibrosis

Imagen de archivo del actor mexicano Gael García Bernal. EFE/Mario Guzmán/Archivo

México, 22 ene (EFE).- Tras haber sido hospitalizado unos días antes, el actor y director mexicano de televisión José Ángel García, padre del también actor Gael García Bernal, falleció la madrugada de este viernes a causa de una fibrosis pulmonar a la edad de 70 años.

"En el paraíso estás ¡mi amor, mi cielo, mi vida! (...) Nos volveremos a reunir, ¡mi todo! Te amo por siempre y para siempre, mi maestro, el amor de mi vida", escribió su pareja, Bella de la Vega, en Facebook acompañando el mensaje con una fotografía de ella y el actor con un listón negro.

Según informó a medios nacionales De la Vega, el director padecía una fibrosis pulmonar desde años pero el problema se agudizó días antes debido a una infección urinaria que afectó gravemente su salud e hizo que tuviera que ser internado en un hospital.

Nacido en Huetamo, en el occidental estado de Michoacán, García encontró su vocación como actor desde muy joven y tuvo apariciones en películas y telenovelas mexicanas como "El día que murió Pedro Infante" (1984), "Morir para vivir" (1989), "Entre el amor y el odio" (2002) y la serie producida y actuada por su hijo Gael, "Aquí en la tierra" (2018-2020).

También tuvo una amplia trayectoria como director de telenovelas y programas televisivos y entre los que destacan "Mujer de madera" (2004), "Amigas y rivales" (2001), "Dos mujeres un camino" (1993) y actualmente era director del exitoso programa "La rosa de Guadalupe".

La noticia rápidamente conmocionó al mundo del espectáculo y actores de telenovelas que tuvieron la oportunidad de trabajar con él expresaron sus condolencias por medio de redes sociales, como en el caso de la actriz Laisha Wilkins quien lo recordó como su "primer director de escena".

Asimismo, el actor Arturo Carmona compartió en su cuenta de Instagram un emotivo mensaje y un recuento de su trabajo en conjunto.

"Te recordaremos siempre con esa sonrisa y optimismo contagioso, siempre alegre. Siempre creíste en mí, desde el principio, recién llegue a CDMX (Ciudad de México), estaré agradecido por siempre. Me decías Arturote. Trabajamos juntos, me dirigiste cuatro telenovelas, buen viaje maestro", apuntó.

La Asociación Nacional de Interpretes (ANDI), también comunicó sus condolencias a los familiares y resaltó el trabajo de García.

Hasta el momento no se tienen declaraciones por parte de su único hijo, el productor, director y actor Gael García Bernal, pero De la Vega declaró a un programa de espectáculos que ya estaba enterado del fallecimiento de su padre y que juntos organizarían el velorio.