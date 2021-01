España.- Unidas Podemos reclama a Sánchez el cese del JEMAD y pide a Robles que dé explicaciones

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el cese del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya, por haberse vacunado de coronavirus.



"Si es verdad que el JEMAD (Secretario de Estado) se ha vacunado, debe dimitir o ser cesado por el presidente", ha subrayado el también dirigente de IU en Twitter en relación a esta polémica.



También ha dicho que si el Ministerio de Defensa ha elaborado un protocolo que ha permitido a esos mandos vacunarse "antes que la población o que otros militares en riesgo", la titular de este departamento, Margarita Robles, debe dar explicaciones.



Previamente y en declaraciones en el Congreso tras acudir a la Mesa de la comisión de investigación sobre el caso Kitchen, Santiago ha asegurado que ha asegurado que la administración de la vacuna al JEMAD "no debería haber ocurrido".



"Hay que ser muy estrictos y en el momento que tenemos pocas vacunas, hay que aplicar los criterios de aplicación a los colectivos más vulnerables. Da la impresión de que no es un colectivo vulnerable del Jemad y nos encontramos desgraciadamente ante una situación que no debería haber ocurrido", ha apuntado.



Esta mañana el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado que "deben dimitir todos" los "sinvergüenzas" que se han vacunado contra el coronavirus, "saltándose la cola desde el privilegio de ser cargos públicos".



Así lo ha indicado en Twitter para enfatizar que cada día "aparecen más" casos de vacunación sin cumplir los criterios marcados en la esfera pública, situación que relaciona con el delitos de prevaricación y malversación.



ROBLES PIDE EXPLICACIONES AL JEMAD



La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido un informe al Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya, tras conocer que ha recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 junto a otros altos cargos militares del Estado Mayor de la Defensa.



Robles ha asegurado que no conocía la información hasta verla publicada en los medios de comunicación y ha pedido un informe al JEMAD para conocer en detalle el protocolo que se ha seguido para establecer las prioridades de vacunación dentro del EMAD.



Fuentes del Estado Mayor han explicado a Europa Press que las Fuerzas Armadas cuentan con su propio cupo de vacunas dentro del reparto del Ministerio de Sanidad y, dentro de ellas, el Estado Mayor redactó un protocolo que prioriza al personal sanitario, miembros de las misiones internacionales y la cadena de mando siguiendo un criterio de edad. Dentro de este tercer grupo se encuadraría tanto el JEMAD como otros altos cargos militares.