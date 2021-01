España.- Sánchez defiende que el estado de alarma y el plan de vacunación funcionan pese a las críticas

22/01/2021 El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, interviene en una rueda de prensa posterior a la reunión con el presidente de Aragón, Javier Lambán, en el Palacio de Congresos de Zaragoza, Aragón (España), a 22 de enero de 2021. Pedro Sánchez ha viajado hasta la ciudad para explicar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía, en un encuentro restringido con agentes sociales y representantes institucionales. En la sesión se ha restringuido al máximo el aforo ya que la capital aragonesa se encuentra en situación de confinamiento perimentral a causa de la pandemia de la COVID-19. No obstante, se ha decidido celebrar el acto, cancelado en dos ocasiones anteriores, para poder exponer el plan ante los principales empresarios de la comunidad autónoma que quieren optar a las ayudas de recuperación habilitadas por la Unión Europea a causa de la crisis económica generada por la pandemia. POLITICA Fabián Simón - Europa Press



Dice que los "ataques feroces" no le "desaniman" y vuelve a pedir unidad porque "ninguna desgracia entiende de colores políticos"



ZARAGOZA, 22 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este viernes la estrategia estatal que está desarrollando el Ejecutivo para luchar contra el coronavirus, y ha asegurado que tanto el estado de alarma y sus medidas como el plan de vacunación "están funcionando", a pesar de las críticas de la oposición y algunas comunidades autónomas.



Eso sí, ha avisado de que aunque la estrategia funcione, todavía "quedan meses muy duros" y hay que aprender de "la elección más contundente que ha dejado esta segunda ola", que es que no se pueden "relajar los esfuerzos, porque si no cada avance vendrá seguido de un retroceso".



Además, ha vuelto a hacer un llamamiento a la unidad y ha asegurado que, a pesar de los "ataques feroces" que recibe en ocasiones como respuesta, no se va a "desanimar" y va a seguir apelando al acuerdo entre todos, porque "ninguna desgracia distingue de colores políticos".



"La naturaleza, con la borrasca 'Filomena', nos ha vuelto a dar una gran lección, que es que ninguna desgracia distingue de colores políticos. Ni los desastres naturales, ni las enfermedades, ni los reveses económicos. Todos nuestros compatriotas padecen los mismos problemas y la respuesta de los representantes debería ser la misma. Desgraciadamente, no siempre es así", ha afirmado.



Así lo ha asegurado durante el acto que ha protagonizado en Aragón junto al presidente autonómico, Javier Lambán, para presentar El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española en el Palacio de Congresos de Zaragoza.



Según Sánchez, esa actitud de algunos representantes que rechazan la unidad o el hecho de que sus llamamientos haya caído a veces "en saco roto" o hayan sido respondidos "con ataques feroces", es "razón de más" para seguir trabajando para lograrla. "No me desanima", ha garantizado.



El presidente se ha referido en concreto a las "fallas en la unidad" que se han producido en el ámbito parlamentario, si bien ha defendido que se han suplido en Europa, con el acuerdo de los fondos europeos, o en el ámbito autonómico, con la estrategia de cogobernanza puesta en marcha por el Gobierno desde el verano para gestionar la lucha contra la pandemia.



Así lo ha asegurado, a pesar de que muchos gobiernos autonómicos critican al Gobierno por dicha estrategia, y casi todos han reclamado sin éxito que modifique el estado de alarma para poder endurecer algunas de las medidas, como el toque de queda, para adelantarlo.



LA VACUNA, "EL MOTOR DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA EN 2021"



"Tenemos una estrategia estatal contrastada. Sabemos cómo doblegar la tercera curva. Se ha aprobado por todas las comunidades autónomas, con indicadores comunes, acciones comunes, y tiempo suficiente para poder evaluar la eficacia de las medidas que ponemos en marcha. Tenemos también la experiencia acumulada y un rumbo claro de cómo hacerle frente", ha reivindicado.



Además, ha asegurado que ahora en esta tercera ola se cuenta ya con la vacuna que, según Sánchez, no sólo va a permitir inmunizar a la población española sino que "va a ser el motor de la recuperación económica en 2021". "Muy pronto vamos a tener más vacunados que contagiados por Covid y ya hemos superado el millón", ha celebrado.



"Tanto el plan de vacunación como el estado de alarma están funcionando, estamos cumpliendo las tareas, los tiempos y también el calendario avanza", ha enfatizado, después de que el Gobierno también haya recibido críticas desde la oposición las comunidades, por ejemplo, por el reparto de vacunas entre los territorios o los cosas que se están conociendo de políticos que se saltan el orden establecido en el protocolo.



LA LECCIÓN DE LA SEGUNDA OLA: "NO RELAJAR LOS ESFUERZOS"



Asimismo, Sánchez ha avisado de que a pesar de que estas dos herramientas "están funcionando", todavía "quedan meses muy duros", como se está ya viendo en la presión hospitalaria. "Nos quedan meses muy duros pero tenemos confianza porque estamos en la buena dirección", ha apostillado.



De hecho, ha reconocido que "la elección más contundente que ha dejado esta segunda ola", que debe "concienciar" cuando se logren avances como la vacuna, es que no se pueden "relajar los esfuerzos, porque si no cada avance vendrá seguido de un retroceso". "Tenemos que perseverar porque estamos ante el principio del fin de la superación", ha pronosticado.



Por su parte, ha garantizado que el Gobierno trabajará para superar la pandemia, "pensando en la recuperación de España y no en el juego político" ni "en el ruedo del debate estéril y efímero". "Quiero ser muy claro: en las instituciones no pensamos en pequeño sino en lo que gana nuestro país y en lo que gana una tierra como Aragón", ha afirmado, haciendo un guiño a su anfitrión, y antes de volver a reclamar la necesidad de "perseverar en la voluntad de unidad".