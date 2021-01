El valor de Luis Suárez

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran el segundo gol de Luis Suárez, en el encuentro correspondiente a la jornada 19 de Primera División que Eibar y Atlético de Madrid disputaron jueves en el estadio Ipurúa, en Eibar. EFE/Javier Etxezarreta.

Madrid, 22 ene (EFE).- 11 goles, fundamentales para 12 puntos y claves en tres de las últimas cuatro victorias que han situado al Atlético de Madrid con siete puntos de ventaja en el liderato muestran el valor del uruguayo Luis Suárez, el punta más efectivo que se puso la rojiblanca desde el colombiano Radamel Falcao.

Más allá de la nueva propuesta de juego del Atlético -emborronada en las últimas jornadas con triunfos más prácticos que estéticos-, de la evidente mejoría visitante -19 puntos de 24 posibles, 6 victorias, un empate y una derrota-, y de los momentos de forma de otros compañeros durante este curso, el Atlético tiene esta temporada un valor diferencial, y se llama Luis Suárez.

Había quedado claro en las últimas presentaciones grises del conjunto rojiblanco ante el Getafe (1-0) o en Vitoria contra el Alavés (1-2), y volvió a mostrarse patente anoche en Ipurúa contra el Eibar (1-2).

El conjunto rojiblanco, sorprendido por el gol de penalti del portero serbio Marko Dmitrovic en el primer cuarto de hora provocado por un pisotón del belga Yannick Carrasco sobre el atacante japonés Muto, encontró la igualada al borde del descanso gracias a un robo de Marcos Llorente que remató Suárez; y cuando parecía que tendría que conformarse con el empate, halló la victoria de nuevo gracias al charrúa, que provocó un penalti en el 89 y lo marcó 'a lo Panenka'.

"Es un jugador con jerarquía, que nunca se fue del partido, que siempre intentó seguir la línea de lo que el partido pedía, lo fabricó, lo generó y terminó resolviendo el penal con un gran gol", definió su entrenador, el argentino Diego Pablo Simeone.

EL GOLEADOR ROJIBLANCO MÁS LETAL DESDE FALCAO

Con los dos de ayer son 11 tantos en Liga, con los que iguala al frente de la tabla de máximos goleadores del campeonato a su amigo Lionel Messi, con menos partidos disputados -14 frente a los 17 disputados por el astro argentino del Barcelona-, lo que pone a Suárez en una media de 0,79 goles por partido, la mejor de un delantero rojiblanco desde Falcao en la 2012-13.

Casi una década tiene que hacer memoria el aficionado rojiblanco para encontrar un realizador tan letal como el actual '9' del Atlético: en la 2012-13 Falcao promedió 0,82 tantos por encuentro (28 en 34 jornadas), seguido por Diego Costa el curso siguiente con 0,77 (27 en 35 partidos). El francés Antoine Griezmann hizo su mejor media, de 0,59 tantos por duelo, en las campañas 2014-15 y 2017-18.

Y más allá del olfato, es muy valorable la oportunidad de los goles del charrúa, que han sido claves en al menos 12 puntos de los 44 que sitúan al Atlético en la cima de la tabla de LaLiga Santander.

En esas unidades se incluyen los 3 puntos en Eibar, los obtenidos ante el Alavés (1-2) cuando decidió el duelo en el minuto 90, el gol del triunfo contra el Getafe (1-0) y los dos tantos contra el Elche que resolvieron el encuentro (3-1). También marcó dos en la goleada al Granada (6-1), uno al Celta (0-2), el Betis (2-0), y otro al Cádiz (4-0), aunque en estos casos no fueron goles determinantes.

"COMO EN CASA"

Sin duda, Suárez se ha convertido en un arma clave en este Atlético al que llegó en septiembre después de que el Barcelona decidiera darle salida y al que, pese a las dudas que podría generar su adaptación a un equipo que teóricamente genera menos ocasiones que el conjunto azulgrana, se ha adaptado perfectamente.

"Creo que el equipo me ha recibido de la mejor manera desde el principio, me han tratado como uno más y eso uno lo ve, se siente como en casa", aseguró tras el encuentro en declaraciones ofrecidas por el Atlético.

El charrúa insistió en que trata de "ayudar como se pueda en lo que el equipo necesite" y que el Atlético está "demostrando" que quiere "pelear por cosas importantes".

Su trayectoria hasta el momento recuerda a la última vez que un delantero hizo el tránsito del Barcelona al Atlético: en el verano de 2013, David Villa hizo el mismo camino y el conjunto rojiblanco conquistó su última Liga. Ambos llegaron en una edad similar: el asturiano contaba 32 años cuando llegó y fue campeón con 33, Suárez lo hizo con 33 y cumplirá los 34 dentro de dos días, el 24 de enero.

"Sabemos la calidad que tenemos, el equipo sigue rindiendo de gran manera y eso genera buen ambiente", manifestó el uruguayo, cuyo valor impulsa a un Atlético líder y que puede acrecentar su ventaja, ya que aún tiene un partido menos que sus perseguidores.

Miguel Ángel Moreno