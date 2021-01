El Supremo venezolano pide al Parlamento reformar la ley contra el terrorismo

Maiker Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), habla durante la apertura del Año Judicial 2021, donde participó también Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, hoy en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas (Venezuela). EFE/ Rayner Peña

Caracas, 22 ene (EFE).- El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), Maikel Moreno, instó este viernes al Parlamento a reformar la ley contra el terrorismo así como otras del marco legal vigente para hacerlas "más simples y más funcionales", en el marco de la crisis que atraviesa la nación suramericana.

"Instamos al nuevo poder Legislativo a plantear las reformas urgentes para la transformación de los sistemas de leyes (...), el Código Penal, las leyes especiales inherentes a la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, la ley orgánica de drogas y la ley contra la corrupción", dijo Moreno durante la instalación del año judicial en Venezuela.

"Requerimos de un nuevo marco legal que responda a las necesidades del país y no se convierta en (...) una red enmarañada de recursos, donde generalmente queda inmerso el derecho", añadió el magistrado.

A través de algunas de estas leyes que Moreno exhortó a reformar la Justicia venezolana ha abierto procesos contra dirigentes del grupo opositor que se agrupa bajo la figura del Juan Guaidó, a quien varias países reconocen como presidente interino de Venezuela.

Contra el propio Guaidó, que no reconoce la legitimidad del Supremo, se han abierto varias averiguaciones por su presunta implicación en actos terroristas, aunque no se conocen de los avances de estos procesos.

Guaidó, quien no se presentó a los comicios para renovar el Parlamento del pasado 6 de diciembre pero dice seguir al frente del órgano a través de una "comisión delegada" -un ente contemplado para operar, únicamente, cuando entra en receso el poder Legislativo-, no reaccionó de manera inmediata al pedido de Moreno.

El presidente del TSJ también respaldó el nuevo mecanismo de diálogos políticos que instaló una comisión del poder Legislativo esta misma semana.

"EL TSJ se coloca a disposición para acompañarlos en esta tarea (de diálogo)", dijo el presidente del Tribunal, al tiempo que instó a que este mecanismo no se convierta en "una cortina de impunidad para los que tanto daño le han hecho a esta patria".

En ese sentido, aseveró que "aquellos que intentaron utilizar los espacios del poder Legislativo para aniquilar la república", en una clara alusión al grupo opositor que respalda a Guaidó, deben ser sancionados conforme a la ley.

"Pronto llegará la justicia con firmeza y contundencia, de ello no tengo ninguna duda", aseveró.