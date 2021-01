El puertorriqueño Rauw Alejandro colabora en una remezcla de la española Bad Gyal

En la imagen, el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro. EFE/José Méndez/Archivo

San Juan, 21 ene (EFE).- El puertorriqueño Rauw Alejandro ha colaborado en el último tema de la española Bad Gyal, pionera del trap español, que ha iniciado el 2021 lanzando "Zorra (The Remix)".

Los dos artistas "presentan un renovado sonido" para esta remezcla que suma la producción de El Guincho a la coproducción original de Scott Storch y Sickdrumz, informó este jueves Universal Music.

En esta remezcla, Rauw se autoproclama como "El Zorro" y canta al fin de las relaciones tóxicas.

Bad Gyal ha añadido un nuevo verso para esta colaboración y ha creado un diálogo entre los dos artistas "que hace el tema más imponente y un éxito mayor", señala la compañía discográfica.

La versión original de "Zorra" fue lanzada a finales de 2019 y se configuró como un himno de empoderamiento femenino.

Bad Gyal, quien cerró el 2020 siendo una de las estrellas más escuchadas, resaltó que se ha "sentido muy bien con la nueva grabación, muy contenta y agradecida por la oportunidad. Yo escucho la música de Rauw y me apasiona su talento para crear. Este 'remix' encaja a la perfección con nuestros estilos".

"Zorra (The Remix)" estará disponible en todas las plataformas digitales.

El puertorriqueño despidió 2020 con el éxito de su nuevo álbum "Afrodisíaco", que en su semana de estreno, en noviembre, logró Disco de Oro en Estados Unidos y Colombia, Platino en España y Perú, y Triple Platino en Argentina, por su cantidad de ventas.

Además llegó al primer puesto en la lista Latin Albums de Apple Music y segundo en la lista global de nuevos álbumes en Spotify.

"Afrodisíaco" cuenta con colaboraciones de algunos de los principales artistas urbanos, como los puertorriqueños Wisin & Yandel, Farruko, Arcángel, Myke Towers, Zion & Lennox, Anuel AA, Lenny Tavárez y Dalex, los colombianos J Balvin y Camilo, el panameño Sech y el estadounidense Trippie Redd.