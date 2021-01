El Kremlin considera inadmisibles las protestas del sábado a favor de Navalni

El opositor ruso Alexéi Navalni sale esposado de una comisaría en las afueras de Moscú, este lunes. EFE/ Sergei Ilnitsky

Moscú, 22 ene (EFE).- El Kremlin calificó hoy de inadmisibles las marchas no autorizadas convocadas para este sábado a favor de la libertad del líder opositor ruso, Alexéi Navalni, actualmente en prisión preventiva.

"La posición solo puede ser una: a favor de la necesidad incondicional de respetar la ley y la inadmisibilidad de la organización de acciones ilegítimas, y sobre todo, de los llamados a la participación de jóvenes y niños en estas acciones", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

El portavoz presidencial defendió las advertencias que han difundido la Fiscalía el jueves y la Policía de Moscú este viernes sobre las posibles consecuencias para quienes violen la ley mañana al acudir a las protestas en favor de Navalni.

Peskov señaló que las autoridades policiales "no requieren de una orden del Kremlin" para tomar medidas contra los manifestantes, y "actúan en correspondencia con las instrucciones normales".

"Existen determinadas normas legales respecto a cómo se celebran estas acciones, cómo se organizan y qué permisos se solicitan con anterioridad", puntualizó.

Las autoridades rusas activaron el jueves una campaña de acoso e intimidación contra algunos de los principales colaboradores de Navalni para impedir las marchas el sábado.

Dos de sus aliadas más cercanas, la abogada del Fondo de Lucha contra la Corrupción (FBK) del líder opositor, Liubov Sobol, y su portavoz, Kira Yarmish, fueron detenidas en Moscú bajo la acusación de llamar a una manifestación no autorizada.

También llamaron a los servicios de internet Facebook, Tik-Tok, Twitter, Google y Mail-Group a "bloquear todas las publicaciones con llamados a manifestarse el 23 en apoyo de Navalni".

Peskov criticó además la eventual participación de estudiantes en las manifestaciones convocadas por el equipo de Navalni, al sostener que se trata de un "asunto personal" de estos, pero que los centros docentes "pueden valorar de los modos más diversos" estas actitudes, en referencia a posibles medidas contra los alumnos.

Navalni fue detenido el pasado domingo a su llegada a Moscú después de recuperarse en Alemania del envenenamiento que sufrió en agosto pasado con un agente tóxico de la familia Novichok, que, según él, fue ordenado por el presidente ruso, Vladímir Putin.

El Servicio Federal Penitenciario de Rusia acusa al opositor de haber incumplido las condiciones de una pena de cárcel suspendida de 3,5 años dictada contra él en 2014 y declarada ilegal por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por lo que pide a la Justicia convertir en real la condena.