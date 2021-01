El Gobierno de Biden critica a China por sancionar al equipo de Trump

EFE/EPA/Ken Cedeno

Washington, 22 ene (EFE).- La Casa Blanca criticó este viernes a China por intentar "profundizar la división partidista" en Estados Unidos al sancionar a varios miembros del equipo del expresidente Donald Trump, y dejó claro que eso no suavizará la política hacia Pekín del nuevo mandatario estadounidense, Joe Biden.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, se refirió durante su rueda de prensa diaria al anuncio que hizo China el jueves, justo después de la toma de posesión de Biden, en el que sancionaba al ya ex secretario de Estado Mike Pompeo y a otros funcionarios de la Administración Trump, por "violar" la soberanía del país asiático.

"Las sanciones de China a más de dos docenas de exfuncionarios de la Administración de Trump, y el hecho de que las anunciaran el día de la investidura, son aparentemente un intento de profundizar la división partidista" en Estados Unidos, afirmó Psaki.

"Los estadounidenses de ambos partidos deberían criticar esa medida cínica y poco productiva, y el presidente Biden trabajará con ambos partidos para posicionar a los estadounidenses para que ganen la competición a China", añadió.

La reacción de la portavoz de Biden es una señal más de que el nuevo Gobierno estadounidense no planea suavizar demasiado la política hacia China, cuya relación con Estados Unidos se ha deteriorado rápidamente desde marzo de 2018, cuando Trump inició una guerra comercial contra Pekín que después se fue ampliando a otros sectores.

Con el paso de los meses, la situación derivó en una suerte de "guerra fría" que enfrentó a ambas potencias en el plano tecnológico y a nivel estratégico, con roces cada vez más frecuentes a cuenta de los derechos humanos en la región china de Xinjiang o de la situación en Hong Kong, Taiwán o las aguas del Mar de la China Meridional.

Eso no ha impedido que China siga avanzando en su campaña para ampliar sus redes de influencia en los mercados emergentes, lo que ha llevado a algunos sectores de Estados Unidos a urgir a Biden que vuelva a integrar al país en el TPP (Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica) del que Trump se retiró.

Psaki dejó entrever este viernes que Biden no tiene ninguna prisa en negociar una reincorporación a ese tratado comercial, ahora conocido como CPTPP y firmado por 11 países del Pacífico.

"El presidente Biden sabe que el TPP no era perfecto y cree que tenemos que hacerlo más fuerte y mejor", dijo la portavoz, pero añadió que el mandatario tiene ahora otras prioridades sobre la mesa, como la pandemia y la revitalización económica en su país.

Biden insinuó durante su campaña electoral que no se implicaría en nuevas negociaciones comerciales hasta que consiga revitalizar la infraestructura estadounidense y la competitividad de sus trabajadores, y Psaki subrayó este viernes que "todo lo que haga" la Casa Blanca a nivel comercial "tendrá como objetivo ayudar a las familias trabajadoras" en el país.