El campeón América debuta en la liga contra un renovado Águilas Doradas

Bogotá, 22 ene (EFE).- El América de Cali, que ganó la liga colombiana del 2020, comenzará el domingo la defensa de su título ante un renovado Águilas Doradas en la segunda jornada del Torneo Apertura, que tiene un partido pospuesto y otro por programar debido a la pandemia de la covid-19.

Los 'Diablos Rojos', dirigidos por el argentino Juan Cruz Real, tendrán que afrontar su primer partido de liga con la mirada puesta en mejorar el rendimiento mostrado el jueves de la semana pasada cuando perdió por penaltis con el Deportivo Pasto en los cuartos de final de la Copa Colombia.

Sin embargo, el estratega de Tandil tendrá que lidiar con las bajas de tres de sus figuras: el central Marlon Torres, el extremo Duván Vergara y el volante Yesus Cabrera, quienes fueron suspendidos dos jornadas por insultar a Teófilo Gutiérrez, del Junior, durante los festejos del título.

Tampoco estará el centrocampista Luis Paz, que tendrá que cumplir en este partido con una fecha de suspensión, mientras que se espera que aparezcan en el once titular jugadores como el peruano Aldair Rodríguez, el chileno Rodrigo Ureña y el portero venezolano Joel Graterol.

El América debutará este fin de semana porque el duelo contra Patriotas de la primera jornada no se disputó porque la Alcaldía de Tunja no prestó el estadio para evitar posibles aglomeraciones, ambiente propicio para posibles contagios de coronavirus.

Águilas Doradas apenas disputará su primer partido porque fue el equipo que descansó la semana anterior.

El equipo dorado tendrá a su nuevo técnico, Hubert Bodhert, quien llega procedente del Once Caldas, mientras que se espera el debut de jugadores como Elíser Quiñones, que llegó de Millonarios, y el veterano goleador César Arias, que viene del Alianza Petrolera.

Otro de los juegos atractivos lo protagonizarán el domingo Deportivo Pereira y Deportivo Cali, dos equipos que llegan con realidades diferentes pero que buscarán llevarse tres puntos que les permitan cumplir sus objetivos.

Los locales, dirigidos por el uruguayo Jorge Artigas, vienen de igualar 2-2 en su visita con el Alianza Petrolera y esperan llevarse tres puntos que les permitan empezar a alejarse de los puestos de descenso.

La principal carta de los 'Matecañas' es el extremo Bryan Castrillón, que fue la figura del partido contra Alianza, en tanto que apuntan a los veteranos Danny Cano y Diego Peralta como garantías en defensa.

Por su parte, el Cali, del uruguayo Alfredo Arias, confía en su creativo, el argentino Agustín Palavecino, para conseguir su segundo triunfo en el torneo, tras vencer 1-0 a Jaguares en el debut, y asentarse desde las primeras de cambio en los primeros puestos del campeonato.

También estarán refuerzos como el delantero Marco Pérez y el portero charrúa Guillermo de Amores, que debutaron el fin de semana pasado y esperan consagrarse como titulares en el equipo de Arias.

El partido entre Chicó y Millonarios fue postergado porque la Alcaldía de Tunja no le prestó el estadio La Independencia al club 'Ajedrezado', mientras que el partido entre Once Caldas y Junior -programado inicialmente para el sábado- se disputará el lunes.

El duelo entre Santa Fe y Tolima, que se jugará en el estadio del municipio de Tenjo, cercano a Bogotá, estaba organizado para el domingo pero se disputará en un horario a definir el lunes o martes, según las autoridades regionales.

. Partidos de la segunda jornada de la liga colombiana:

22.01: Independiente Medellín-Patriotas.

23.01: Envigado-Deportivo Pasto.

24.01: América-Águilas Doradas, Jaguares-Atlético Bucaramanga y Deportivo Pereira-Deportivo Cali.

25.01: La Equidad-Atlético Nacional y Once Caldas-Junior

Por definir: Santa Fe-Deportes Tolima.

Aplazado: Boyacá Chicó-Millonarios.

Descansa: Alianza Petrolera.