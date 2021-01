EEUU.- Los demócratas presentarán el lunes ante el Senado la acusación contra Trump por incitar a la insurrección

January 20, 2021 - Washington, DC, United States: Senator Chuck Schumer (D-NY) arrives with his wife Iris Weinshall before the inauguration of Joe Biden as the 46th President of the United States on the West Front of the U.S. Capitol in Washington, U.S., January 20, 2021. (Jonathan Ernst/CNP/Polaris)/Pool



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El líder de la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, ha anunciado que presentará el próximo lunes ante la Cámara Alta del Congreso norteamericano el artículo del 'impeachment' contra el expresidente Donald Trump, en el que se le acusa de incitar a la insurrección en su discurso previo al asalto de sus simpatizantes al Capitolio el pasado 6 de enero.



Schumer ha reiterado así su intención de continuar con el proceso a pesar de los intentos del líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, de aplazar los procedimientos hasta finales de febrero, según él para dar tiempo al expresidente a configurar su defensa legal. Los demócratas están convencidos de que no es más que un ardid para ganar tiempo.



"Que nadie se confunda, va a haber un juicio en el Senado de Estados Unidos, donde va a haber una votación sobre si el (ex)presidente es condenado o no", ha declarado Schumer. La líder demócrata y presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ya ha sido informada de la entrega del pliego de cargos.



De hecho, Pelosi ha asegurado en un comunicado posterior que el aplazamiento solicitado por McConnell es innecesario. "Somos respetuosos con el poder constitucional del Senado sobre el juicio y siempre estamos atentos a la equidad del proceso, pero el presidente y nuestros responsables han tenido el mismo tiempo para prepararse, y nuestros responsables están listos", ha manifestado. "El artículo de acusación contra Donald Trump por incitación a la insurrección será entregado al Senado el lunes 25 de enero", ha zanjado.



De acuerdo con las reglas del Congreso, la entrega de este artículo implica que el juicio a Trump comenzará a las 13.00 del día siguiente, es decir, el martes. Sin embargo, Schumer y McConnell todavía están discutiendo tanto la fecha como la duración del inicio del proceso, explicó el líder demócrata durante una comparecencia en el Senado recogida por 'The Hill'.



La posible condena se antoja complicada, dado que solo entre cinco o seis senadores republicanos votarían a favor de la misma, es decir, menos de la mitad de los votos que el Partido Demócrata necesita de sus rivales políticos para garantizar una posible reprobación.



Según fuentes del Partido Republicano a 'The Hill', la decisión de Trump de negar la amnistía a sus simpatizantes detenidos por asaltar el Capitolio el pasado 6 de enero ha conseguido impedir la desbandada de los senadores republicanos. Los demócratas necesitaban 17 de sus votos para garantizar una mayoría de dos tercios en la Cámara Alta y lograr así la condena contra Trump.