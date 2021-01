EEUU.- La congresista republicana Taylor Greene presenta una acusación de 'impeachment' contra Biden

04/01/2021 La representante republicana por el estado de Georgia, Marjorie Taylor Greene.. La representante republicana por el estado de Georgia, Marjorie Taylor Greene, ha presentado este jueves una serie de documentos con la pretensión de iniciar un juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, un día después de que haya sido investido. POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL ROD LAMKEY - CNP / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



"El presidente Joe Biden no es apto para ocupar el cargo. Su patrón de abuso de poder como vicepresidente durante la Administración de Barack Obama es extenso e inquietante", ha asegurado la controvertida congresista, según cuenta el diario 'The Hill'.



Greene es una de las incondicionales de Donald Trump que más ha hecho por esparcir las infundadas acusaciones de fraude electoral, lo que le acarreó recientemente el cierre durante doce horas de su cuenta oficial de Twitter, en la que tampoco ha escatimado en insultos hacia las autoridades electorales de ambos partidos y en bulos relacionados con las disparatadas conspiraciones del movimiento QAnon.



"El presidente Biden ha demostrado que hará todo lo que sea necesario para rescatar a su hijo, Hunter, y llenar los bolsillos de su familia con efectivo de compañías energéticas extranjeras corruptas", ha acusado Greene en un comunicado, en el que no ha incluido los artículos por los cuales sería acusado formalmente.



Las acusaciones de Greene ponen el foco en el supuesto delito de tráfico de influencias en el que habría incurrido Hunter Biden durante la Vicepresidencia de su padre para lograr tratos con empresas energéticas extranjeras cuando trabajó como consejero para Burisma, una compañía de gas ucraniana.



Las presiones de Donald Trump sobre el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para que investigara supuestas actividades irregulares de los Biden acabó suponiendo el primer juicio político al que tuvo que enfrentarse el ya expresidente, del que finalmente quedo absuelto.



Ya el año pasado, una investigación llevada a cabo por los republicanos del Senado sobre este caso acabó con el sobreseimiento de la misma al no encontrar evidencias de irregularidades por parte de Biden. Asimismo, en el informe sobre las actividades de su hijo cuando trabajaba para Burisma tampoco se hallaron pruebas de nepotismo.