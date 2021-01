EEUU.- El Senado confirma a Lloyd Austin como el primer secretario de Defensa de raza negra de la historia de EEUU

22/01/2021 El secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL CONTACTO PHOTO



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Senado de Estados Unidos ha confirmado a Lloyd Austin como nuevo secretario de Defensa para convertirse en el primer ciudadano de raza negra que ostenta una de las máximas responsabilidades en el ámbito de la seguridad nacional del país.



La nominación de Austin fue aprobada por 93 votos a favor por solo dos en contra a pesar de las reticencias de algunos senadores, tanto demócratas como republicanos, sobre la confirmación de otro general recientemente retirado para dirigir el Pentágono.



Hay que recordar que Austin, quien se retiró del Ejército en 2016, no cumplía con los siete años pertinentes fuera de servicio para optar al cargo hasta que las dos cámaras del Congreso de EEUU votaron este jueves una nueva exención para el beneficiado, el segundo general de cuatro estrellas que la recibe en cuatro años después del primer jefe del Pentágono del expresidente Donald Trump, el general retirado de la Marina Jim Mattis.



Austin, excomandante de las fuerzas estadounidenses en Oriente Próximo, dedicará sus primeros días en el cargo a supervisar la reciente eliminación de la restricción sobre el servicio a personas transexuales que promulgó en su momento el expresidente Donald Trump, así como a gestionar la ayuda militar a la campaña de vacunación contra el coronavirus.



Durante su testimonio previo a la confirmación, el militar retirado manifestó su deseo de diversificar a las Fuerzas Armadas y de erradicar el sesgo extremista en algunos de sus integrantes, en particular tras el asalto al Capitolio liderado por los simpatizantes de Trump, muchos de ellos ataviados con uniforme militar e incluso excombatientes.



"El trabajo del Departamento de Defensa es mantener a Estados Unidos a salvo de nuestros enemigos", testificó Austin el martes. "Pero no podemos hacer eso si algunos de esos enemigos se encuentran dentro de nuestras propias filas", zanjó.