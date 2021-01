EEUU.- El presidente Biden confirma a Chris Wray en el puesto de director del FBI

13/02/2018 El director del FBI, Chris Wray POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL DOUGLAS CHRISTIAN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantendrá a Christopher Wray como director del FBI, según han confirmado este jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, después de las últimas especulaciones acerca de un posible cese.



La nueva portavoz del Gobierno de Biden ha lamentado este jueves la "onda involuntaria" que generó un día antes cuando al ser preguntada acerca de la confianza de Biden sobre Wray, evitó el asunto respondiendo que no habían hablado de ello.



"Ayer causé una onda involuntaria, así que quería dejar muy claro que el presidente Biden tiene la intención de mantener al director del FBI Wray en su papel y tiene confianza en el trabajo que está haciendo", ha escrito Psaki en su cuenta oficial de Twitter.



Wray, nombrado en 2017 por el expresidente Donald Trump, ha sido muy cuestionado en las últimas semanas por el papel del FBI antes y durante el asalto al Capitolio. Unos hechos de violencia que no merecieron su comparecencia pública hasta una semana después.



La semana pasada el Departamento de Justicia anunció una investigación interna acerca de los protocolos y posibles debilidades de las políticas de actuación del FBI tanto durante los días previos, como en la posterior respuesta al ataque que los exaltados partidarios de Trump perpetraron contra el Capitolio.



Por su parte, el presidente del Comité Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el demócrata por California Adam Schiff, ha avalado en un comunicado la permanencia de Wray en el cargo, pues "ha trabajado con gran profesionalidad e integridad" estos últimos tres años.



"Christopher Wray se convirtió en director del FBI en un momento de tremenda confusión para el país, y ha trabajado con gran profesionalismo e integridad. Me alegra ver que el presidente Biden tiene la intención de mantenerle en su puesto", ha valorado.



"Espero con interés nuestro trabajo continuo con el director Wray, mientras analizamos los fallos de inteligencia y seguridad que llevaron al asalto del 6 de enero al Capitolio", además de "la necesidad de expandir drásticamente el enfoque y los recursos dedicados a la amenaza del terrorismo nacional", ha dicho Schiff.