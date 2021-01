EEUU.- El líder republicano en el Senado propone aplazar dos semanas el 'impeachment' contra Donald Trump

January 20, 2021 - Washington, DC, United States: Senate Majority Leader Mitch McConnell of Ky. after the inauguration of President Joe Biden on January 20, 2021 in Washington, DC. (Melina Mara - Pool / CNP/Polaris)



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El líder de la minoría republicana en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, ha propuesto este jueves a la cámara que retrase al menos dos semanas más el juicio político contra el expresidente Donald Trump para que su equipo legal tenga tiempo de preparar su defensa.



La petición de McConnell se habría producido, según adelantan los medios estadounidenses, a través de una conferencia telefónica con el resto de senadores republicanos, en la que ha asegurado "no tener prisa" por llevar a cabo el 'impeachment'.



"En este momento de fuertes pasiones políticas, los republicanos del Senado creen que es absolutamente imperativo que no permitamos que un proceso a medias interrumpa el debido proceso que el expresidente Trump merece", señaló McConnell, días antes con respecto a este tema.



Según las pretensiones de McConnell, el juicio político no se celebraría hasta mediados de febrero, después de una lectura del artículo de la acusación el próximo 28 de enero, el cual sería respondido el 4 de febrero, una semana antes de que el equipo legal de Trump presentara un informe previo al proceso.



La escasa mayoría de la que dispone el Partido Demócrata en el Senado, sólo podría romperse con el voto de desempate de la vicepresidenta, Kamala Harris, hace factible la propuesta de McConnell, en especial mientras la cámara sigue todavía dirimiendo si avala las propuestas del presidente, Joe Biden, para su gabinete.



Por su parte, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha asegurado este jueves que estaban "listos" para comenzar el 'impeachment', pero esperaría hasta que el Senado también lo estuviera para emitir formalmente el artículo de acusación, lo que desencadenaría al día siguiente el juicio.



Si bien los republicanos han solicitado en varias ocasiones que no se celebre ningún juicio político contra Trump en el Senado, el líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, ha sido claro una vez más y ha insistido en que el 'impeachment' tendrá lugar.



"El líder McConnell y yo estamos tratando de llegar a un acuerdo sobre cómo llevar a cabo el juicio, pero no se equivoquen al respecto. Habrá juicio, habrá una votación a favor o en contra sobre si condenar al presidente", ha zanjado, según publica CNN.



La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el pasado 13 de enero iniciar un 'impeachment' contra Donald Trump al ser acusado de "incitación a la insurrección" por el rol que habría representando durante el asalto por parte de sus acólitos al Capitolio.



Hasta diez republicanos apoyaron la propuesta de los demócratas, la cual deberá ser votada ahora en el Senado. Una vez fuera de la Casa Blanca, Trump se enfrenta a la posibilidad de ser inhabilitado para ejercer cargos públicos, cuando se especula que su intención sería presentarse a las próximas presidenciales de 2024.



En caso de que salga adelante, Trump se convertirá en el primer presidente de Estados Unidos en ser sometido a dos procesos de destitución después de que en febrero de 2020 fuera absuelto tras ser acusado de abuso del poder presidencial y obstrucción al Congreso por presionar a dirigentes de Ucrania para que investigaran a Biden y a su hijo Hunter por sus actividades empresariales.