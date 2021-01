‘Dreamers’, DACA y el primer intento de Biden en inmigración

(Bloomberg) -- Los jóvenes inmigrantes conocidos en Estados Unidos como “dreamers”, y el programa federal conocido como DACA que fue diseñado para protegerlos de la deportación, han dominado el intenso debate sobre la reforma migratoria en Washington durante la mayor parte de una década. El presidente Joe Biden quiere poner a los “dreamers” en una vía rápida hacia la ciudadanía, una idea que seguramente enfrentará al menos algo de resistencia en el Congreso.

1. ¿Quiénes son los “dreamers”?

El término se refiere a los inmigrantes indocumentados que fueron llevados a EE.UU. cuando eran niños y han vivido en el país la mayor parte de su vida, a pesar de que técnicamente no están autorizados para hacerlo. El nombre se originó en un proyecto de ley propuesto en el Congreso en 2002 —la Ley de Desarrollo, Ayuda y Educación para Menores Extranjeros (DREAM, por sus siglas en inglés)—, cuyo objetivo era ayudar a esos inmigrantes indocumentados a asistir a la universidad en EE.UU. y obtener la residencia legal permanente al graduarse. Aunque fue revisado y vuelto a presentar muchas veces, el proyecto de ley nunca ha sido aprobado por el Congreso y ha sido eclipsado en los últimos años por el debate más urgente sobre DACA, que el presidente Donald Trump prometió reiteradamente derogar.

2. ¿Qué es DACA?

Es un programa —Acción Diferida para los Llegados en la Infancia— que fue lanzado por el presidente Barack Obama en 2012 sin la participación del Congreso para proteger a muchos de los “dreamers” de la deportación. El programa les permite solicitar permisos renovables de dos años que los protegen de la deportación y les permiten trabajar de manera legal. Los solicitantes deben haber llegado antes de 2007 a una edad menor de 16 años y haber tenido menos de 31 años partir de 2012. No deben tener antecedentes penales significativos y estar matriculados en la escuela secundaria o tener un diploma o su equivalente. El programa no proporciona un camino hacia la residencia permanente o la ciudadanía. Obama dijo que no pretendía ser una “solución permanente”, sino simplemente una “medida provisional” hasta que el Congreso finalmente aprobara la Ley DREAM. (Los críticos dicen que la medida de Obama fue un ejemplo atroz de extralimitación presidencial). Sin embargo, casi nueve años después, DACA todavía existe.

3. ¿Cuántas personas están protegidas por DACA?

El Instituto de Política Migratoria estima que 646.000 personas están inscritas en DACA. La gran mayoría proviene de México, con grupos más pequeños de Guatemala, El Salvador y otros países. La mayoría no tenía relación con sus países anteriores. Algunos no sabían que eran indocumentados hasta que solicitaron licencias de conducir o ayuda universitaria. La ley actual les dificulta obtener un estatus legal a menos que salgan de EE.UU. y presenten una solicitud. Otras 685.000 personas cumplen con todos los requisitos para solicitar DACA, estima el instituto. Bajo Trump, cuyos esfuerzos por abolir DACA fueron frustrados por los tribunales, el Gobierno dejó de aceptar solicitudes nuevas durante más de tres años. En diciembre, un tribunal de distrito ordenó a los funcionarios volver a aceptarlas.

4. ¿Qué propone Biden?

En una de sus primeras medidas como presidente, Biden emitió una orden ejecutiva exhortando al secretario de seguridad nacional a que tome todas las medidas apropiadas para “preservar y fortalecer” DACA. En una medida que podría tener mayores consecuencias, Biden instó al Congreso, como parte de una revisión de la política migratoria estadounidense, a aprobar una legislación que otorgue a los “dreamers” derecho para solicitar la residencia permanente en EE.UU. de inmediato y la ciudadanía después de tres años. Biden también propone permitir que otros inmigrantes que viven ilegalmente en EE.UU. se conviertan en candidatos a la residencia en cinco años y a la ciudadanía en ocho. Muchos legisladores republicanos en el Congreso se han opuesto a crear una vía hacia la ciudadanía para los aproximadamente 11 millones de inmigrantes que viven ilegalmente en el país como “amnistía” para las personas que violaron la ley.

