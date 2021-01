Demócratas preparan apertura de juicio a Trump para la próxima semana

La acusación contra Trump será enviada al Senado de EEUU el lunes, dice líder demócrataWashington, 22 Ene 2021 (AFP) - El acta de la acusación contra el expresidente estadounidense Donald Trump, inculpado por la Cámara de Representantes por "incitar a la insurrección", será enviada al Senado el lunes, informó el jefe de la mayoría demócrata de la Cámara Alta, Chuck Schumer. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, "me informó que los cargos van a ser enviados al Senado el lunes", dijo en un debate en el hemiciclo Schumer, que desestimó críticas de republicanos que afirman que Trump no puede ser sometido a un juicio político ya que no está en el poder. Este es el segundo proceso contra el exmandatario republicano, que esta vez está acusado de incitar a sus simpatizantes para que tomaran el Capitolio el 6 de enero. Esta etapa consiste en la lectura de los cargos, lo que marca la apertura oficial del proceso, pero no está claro cuándo tendrán lugar los debates. "Va a haber un juicio en el Senado de Estados Unidos y se va a votar si se condena" a Trump, que el miércoles abandonó Washington sin asistir a la ceremonia de toma de posesión de su sucesor, Joe Biden.En el primer proceso en su contra -que terminó en febrero de 2020 con su absolución-, el entonces presidente fue acusado de pedirle a Ucrania que investigara actos de presunta corrupción vinculados a Biden, su rival político de cara a la elección que finalmente perdió. Entonces, Trump contó con el apoyo casi total de su partido, pero tras los incidentes del 6 de enero y después de su tenaz campaña para impugnar los resultados de las elecciones, este respaldo se ha resquebrajado. Esta semana, el líder de los republicanos del Senado, Mitch McConnell, dijo en el Capitolio que Trump "provocó" a la turba que tomó el edificio. bur-an/dga -------------------------------------------------------------