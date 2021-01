22/01/2021 Cultura.- Sin tiempo para morir vuelve a aplazar su estreno hasta octubre. Los fans tendrán que esperar todavía para ver la nueva aventura de James Bond. Universal ha aplazado una vez más el estreno de Sin tiempo para morir, que llegará a los cines el próximo otoño. CULTURA UNIVERSAL



Los fans tendrán que esperar todavía para ver la nueva aventura de James Bond. Universal ha aplazado una vez más el estreno de Sin tiempo para morir, que llegará a los cines el próximo otoño.



Según Variety, los espectadores ya no podrán ver la nueva entrega de la saga 007, la número 25 de la franquicia y la última de Daniel Craig como protagonista, en abril y, en su lugar, tendrán que esperar hasta el próximo 8 de octubre.



En un principio estaba previsto que la película se estrenase en abril de 2020. Tras el estallido de la pandemia, el lanzamiento se trasladó el lanzamiento a finales de 2020 y ante la negativa evolución de los contagios, una vez más, a abril de 2021. Sin embargo, la pandemia de coronavirus ha llevado a retrasar su llegada a los cines de nuevo.



Este no es el único título aplazado debido a la crisis del COVID-19. Universal anunció que Nobody, thriller de acción dirigido por Bob Odenkirk, se aplazará del 26 de febrero al 2 de abril. Por su parte, Sony ha retrasado los estrenos de redactó Peter Rabbit 2, Ghostbusters: Afterlife y Cinderella. Mientras tanto, Focus Features, movió Last Night in Soho de Edgar Wright del 23 de abril al 22 de octubre. Además, los rumores apuntan a que Fast & Furious 9 no mantendrá su fecha de lanzamiento, que por el momento está fijada para el 28 de mayo.



Cary Joji Fukunaga es el director de Sin tiempo para morir, que supondrá la última entrega de la saga con Daniel Craig en el papel principal. Completan el reparto el ganador del Oscar Rami Malek, que interpreta al villano Safin; Ana de Armas, que da vida a la agente de la CIA Paloma y viejos conocidos de la saga como Ralph Fiennes (M), Naomie Harris (Eve Moneypenny), Ben Whishaw (Q), Jeffrey Wright (Felix Leiter), Léa Seydoux (Madeleine Swann), Lashana Lynch (Nomi) y Christoph Waltz (Blofeld).