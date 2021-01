Cultura.- El Festival de Cannes 2021 baraja su retraso hasta julio

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



La organización del Festival de Cannes anunciará a finales de este mes de enero si la 74ª edición del certamen mantendrá sus fechas de celebración original, programadas para mayo, o su celebración se pospone para julio debido a la expansión de la pandemia del coronavirus.



Según informa Variety, aunque se había hablado de celebrar la 74ª edición a finales de junio, este espacio lo ocuparán los Cannes Lions, el mercado publicitario anual, que está previsto celebrarse del 21 al 25 de junio. No está previsto retrasar los Cannes Lions, lo que obliga a, en caso de posponerse, buscar una fecha ya bien entrado el verano.



Una persona cercana a la organización comentó al medio estadounidense que solo llevaría, aproximadamente, una semana establecer el festival en la nueva fecha, en caso haya que posponerlo. La semana pasada, se informó que al Sindicato de Hoteles y Balnearios de Cannes que muy probablemente, el certamen se traslade a julio.



"Tenemos preferencia en que pueda celebrarse en mayo, evidentemente, pero estamos más que preparados para organizarlo en julio. Las fechas que barajamos están entre el 5 y el 25 de julio. Cannes podría comenzar el mismo 5 de julio o justo unos días después", declaró el propietario de un hotel ubicado cercal del Palacio del Festival al mismo medio.



Usualmente, celebrar el festival en julio conllevaría a una sonora protesta por parte de los propietarios de los hoteles, debido a que julio es temporada alta de turismo en la ciudad de la Croisette. Sin embargo, dada la crisis económica que atraviesa el sector turístico, con la mayor parte del sector cerrado durante varios meses y todos los eventos de 2020 cancelados, la recepción está siendo positiva.



VARIOS PLANES DEPENDIENDO DE LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA



La organización también está considerando una pequeña extensión del festival, debido al abundante número de títulos de películas con fuerte potencial que aspiran a pasar por la Croisette. El director del certamen, Thierry Frémaux, sugirió en una entrevista con la revista Les Inrockuptibles que está barajándose la posibilidad de comenzar el festival un día antes y finalizarlo un día después, lo que significaría que su inicio sería un lunes y su clausura un domingo. No obstante, esto está estudiándose para ver si estas adiciones podrían incluirse en el presupuesto.



No se descarta que el festival pasase a celebrarse en agosto, aunque correría el riesgo de coincidir con la Biennale de Venecia, aunque esta alternativa solo se tendrá en cuenta si la situación de la pandemia no ha mejorado.



La 73ª edición del festival, que debía haberse celebrado en mayo del año pasado, tuvo una presentación excepcional en la que a una serie de largometrajes se les concedió un sello especial de Selección Oficial del certamen, sin división de categorías, así como también un palmarés. El anuncio de las películas que incluyeron el sello fue hecho de manera telemática. Esta posibilidad, la organización la tiene descartada para este año.