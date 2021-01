Cultura.- Aplazados los estrenos de Morbius, Uncharted, Cazafantasmas y Cenicienta

22/01/2021 Aplazados los estrenos de Morbius, Uncharted, Cazafantasmas y Cenicienta. La pandemia de coronavirus sigue trastocando el calendario de estrenos de 2021. Sony ha aplazado las fechas de lanzamiento de numerosos títulos, incluidas las esperadas Uncharted, Morbius, Cinderella y la nueva entrega de la saga Cazafantasmas, Ghostbusters: Afterlife. CULTURA SONY PICTURES



La pandemia de coronavirus sigue trastocando el calendario de estrenos de 2021. Sony ha aplazado las fechas de lanzamiento de numerosos títulos, incluidas las esperadas Uncharted, Morbius, Cinderella y la nueva entrega de la saga Cazafantasmas, Ghostbusters: Afterlife.



La compañía ya aplazó el estreno de Morbius a principios de enero, pasando del mes de marzo a octubre. Ahora la cinta encabezada por Jared Leto no llegará a los cines hasta el 21 de enero de 2022. Cinderella, protagonizada por Camila Cabello, se estrenará en cines el 16 de julio en lugar del 5 de febrero. Ghostbusters: Afterlife se retrasó hasta el 11 de noviembre, mientras que Uncharted, que iba a estrenarse en julio, se lanzará el 11 de febrero de 2022. Además, Peter Rabbit 2: The Runaway ha pasado del 2 de abril al 11 de junio.



Por su parte, Universal ha seguido los pasos de Sony y ha aplazado el estreno de Sin tiempo para morir. Los fans podrán ver la nueva cinta de James Bond con Daniel Craig el próximo 8 de octubre.



Además de los títulos ya confirmados, algunos rumores apuntan a que habrá más aplazamientos en los próximos días. Se especula con el posible retraso de los lanzamientos de Fast & Furious 9, Viuda Negra, Minions: El origen de Gru, Top Gun: Maverick y Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.



Warner ha tomado una decisión drástica y ha optado por hacer estrenos simultáneos en cines y streaming. The Suicide Squad, The Matrix 4, Dune, Godzilla vs. Kong, la nueva entrega de la saga Expediente Warren, Space Jam: A New Legacy, Mortal Kombat, Malignant, la precuela de Los Soprano The Many Saints of Newark o The Little Things se podrán ver en ambas modalidades en 2021.