Coronavirus.- López Obrador anuncia que los gobiernos estatales y las empresas podrán comprar vacunas contra la COVID-19

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado este viernes que los gobiernos estatales y las empresas privadas podrán comprar vacunas contra la COVID-19 a aquellas farmacéuticas que hayan sido previamente aprobadas por las autoridades mexicanas.



En una rueda de prensa, el mandatario ha recalcado que su Gobierno "no ejerce ningún tipo de monopolio sobre las vacunas" y ha señalado que la única condición para llevar a cabo dichas compras es que las empresa y gobiernos locales "anexen a la solicitud de compra el contrato de adquisición de las vacunas, la cantidad y el nombre de las farmacéuticas, así como el destinatario de las mismas".



Con ello, el Gobierno espera "no duplicar esfuerzos" en el marco de su plan nacional de vacunación contra la COVID-19. "Los únicos requisitos el contrato, cuándo va a llegar la vacuna y que sea de una farmacéutica autorizada, por ejemplo Pfizer, AstraZeneca, las que ya están autorizadas en México o están por autorizarse y también en dónde las van a aplicar, esto para que no haya duplicidades, porque existe un plan nacional de vacunación", ha expresado.



En este sentido, ha subrayado que no se ha prohibido a ninguna empresa comprar las vacunas en cuestión. "Lo mismo los gobiernos estatales quieren adquirir vacunas y están en libertad de hacerlo, no quiero que se preste a la politiquería, este es un asunto muy serio, no habrá retrasos en las autorizaciones", ha dicho.