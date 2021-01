Coronavirus.- Hungría anuncia un acuerdo con Rusia para el suministro de la vacuna Sputnik V contra el coornavirus

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Hungría ha anunciado este viernes un acuerdo con Rusia para el suministro de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus al país, que se convirtió esta semana en el primero de la Unión Europea (UE) en autorizar su uso en una campaña de vacunación contra la COVID-19.



El ministro de Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, ha indicado durante una visita oficial a Moscú que "va en el interés nacional de Hungría lograr otra vacuna segura y efectiva para acelerar la vacunación frente a la pandemia", según ha informado el diario 'Magyar Hirlap'.



Asimismo, ha destacado que las entregas de las dosis tendrán lugar en tres fases, a raíz de un acuerdo alcanzado a última hora del jueves con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), que estuvo detrás del desarrollo del fármaco.



Hungría podría así convertirse en el primer país de la UE en proceder a vacunaciones con la Sputnik V. Budapest ha autorizado igualmente la vacuna de la Universidad de Oxford y Astrazeneca, si bien la Agencia Europea del Medicamento (EMA) aún no ha dado su visto bueno a ninguna de las dos.



El Gobierno húngaro, que está considerando también hacerse con la vacuna desarrollada por la farmacéutica china Sinopharm, ha argumentado que sin una aceleración de las vacunaciones no pueden retirarse gran parte de las restricciones.



Las autoridades de Rusia presentaron el miércoles ante la UE una solicitud para el registro de la vacuna Sputnik V, cuestionada por científicos a nivel internacional por considerar que no ha superado las mismas pruebas y controles que otras.



Las autoridades de Hungría han confirmado hasta la fecha 355.662 contagios por coronavirus, con 11.713 fallecidos, según datos recogidos por la Universidad Johns Hopkins y publicados a través de su página web.