¿Cómo está llevando Luis Tosar la pandemia? Se lo preguntamos

30/08/2018 Luis Tosar vuelve a la gran pantalla en la película Yucatán, obra del director Daniel Monzón. Una comedia clásica rodada en una ubicación de lo más peculiar y es que el actor gallego ha tenido que interpretar a su personaje a bordo de un crucero. En el estreno y acompañado del resto del reparto, Luis Tosar quiso hablar con Europa Press sobre un tema muy relacionado con este nuevo film: la paternidad y sobre la nueva faceta que muestra en esta película y es que tras este actor al que estamos acostumbrados ver en géneros de misterio, policiacos o acción se esconde un diamante embruto en comedia y un gran cantante



No es fácil pasar una pandemia con niños pequeños porque al final notan más que nadie las restricciones que están obligados a cumplir. Hemos hablado con Luis Tosar sobre cómo ha llevado estos meses de inestabilidad debido a la Covid y nos ha confesado que: "Tener dos críos pequeños que me ocupan el 90% de mi tiempo, me han tenido ocupados por mucho que la cosa sea rara y extraña, ese tiempo también de recogimiento que nos ha brindado, por desgracia, la pandemia he podido aprovecharlo. He tenido la suerte de no tener que preocuparme si tenía que trabajar o si no, por fortuna".



Sobre si le gustaría que sus hijos siguieran sus pasos, comenta: "No lo sé, esta profesión es muy rara. Esto es maravilloso, dan premios, recibes premios, pero luego también hay una inestabilidad constante que desequilibra mucho las personalidades y las convivencias". Y es que ya sabemos que aunque la profesión de los intérpretes es una de las más maravillosas que existen, también tiene momentos en los que los actores se encuentran en desempleo y sufren por pensar cuándo volverá a sonar el teléfono.



Para su compañero Antonio Banderas como presentador de los Goya Luis Tosar quiso tener unas bonitas palabras: "No deja de ser un embolado grande, Antonio lo hará con todo el arte que tiene, toda la sabiduría que tiene y además toda la experiencia del mundo anglosajón y el mundo de Hollywood que es show hará un espectáculo".