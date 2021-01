Comisión de Congreso peruano acusa exjuez Hinostroza de organización criminal

Los legisladores decidieron, por 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, acusar a Hinostroza de encabezar la organización apodada "Los cuellos blancos del puerto", además de imputarlo por los supuestos delitos de patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico y tráfico de influencias.EFE/YONHAP/Archivo

Lima, 22 ene (EFE).- La Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó este viernes acusar al exjuez de la Corte Suprema César Hinostroza Pariachi por la presunta comisión del delito de organización criminal, un ilícito no incluido en la aprobación de su extradición desde España, donde fue detenido en 2018.

Los legisladores decidieron, por 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, acusar a Hinostroza de encabezar la organización apodada "Los cuellos blancos del puerto", además de imputarlo por los supuestos delitos de patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico y tráfico de influencias.

La decisión de la comisión parlamentaria, que aún debe ser debatida en el pleno del Congreso, también alcanza a los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Guido Aguila e Ivan Noguera.

DELITO RECHAZADO POR LA AUDIENCIA NACIONAL DE ESPAÑA

Al exmagistrado de la Corte Suprema se le reclama por haber hecho presuntamente gestiones entre diciembre de 2017 y mayo de 2018 para favorecer el nombramiento de jueces y de trabajadores de la justicia peruana.

Además, en su país también lo acusan de liderar una "organización criminal dedicada a realizar nombramientos de personal y ratificaciones ilegales de los mismos dentro del poder judicial, utilizando para ello su cargo".

Tras su destitución e inhabilitación en octubre de 2018, Hinostroza huyó a España, donde fue detenido en virtud de una orden internacional emitida por las autoridades peruanas y la Audiencia Nacional española le envió a prisión, si bien más tarde la Sala de lo Penal acordó su libertad mientras se estudiaba su entrega.

En julio de 2020, el Consejo de Ministros de España aprobó su extradición por hechos constitutivos de posibles delitos de tráfico de influencias, pero no por el de organización criminal, que solicitaba la justicia peruana.

En este sentido, la Audiencia Nacional argumentó el rechazo de pertenencia a una organización criminal por el hecho de que las personas que supuestamente formaban parte de ella no habían sido finalmente acusadas por el Parlamento peruano.

"ERRAR ES HUMANO", DICE HINOSTROZA

Durante su intervención en la sesión de este viernes de la Comisión Permanente del Congreso, en la que participó de manera virtual desde Madrid, Hinostroza pidió el archivo del informe que, a su juicio, está "plagado de vicios constitucionales".

"No se puede votar ese informe. Mi intención es que se archive. Errar es humano, perdonar es divino, pero rectificar es de sabios", dijo el exjuez.

El caso en el que está involucrado Hinostroza causó una fuerte polémica en Perú y provocó la destitución por completo del Consejo Nacional de la Magistratura y de gran parte de los jueces de la Corte Superior de Justicia del Callao, lo cual fue seguido por una propuesta de reforma judicial y política impulsada por el expresidente peruano Martín Vizcarra.