Colombia.- El FARC baraja un cambio de nombre ante la "carga negativa" del actual

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido surgido tras la desmovilización de la guerrilla homónima tras los acuerdos de paz de 2016, celebran este viernes su II Asamblea Extraordinaria en la que debatirán un nuevo nombre para la formación, puesto que el actual "tiene una carga negativa y ha sido duramente estigmatizado".



"El nombre FARC tiene una carga negativa y ha sido duramente estigmatizado, lo que ha generado mucha confusión en la población", ha explicado la senadora Griselda Lobo, alias 'Sandra Ramírez'.



Además, ha explicado, que las actuales siglas también pueden suponer "un riesgo para la integridad" de sus militantes, en referencia también a los más de 250 antiguos guerrilleros que se acogieron al proceso de paz y que han sido asesinados desde 2016.



"Con el nuevo nombre buscamos mantener todo el acumulado histórico desde la gesta comunera y la de los comunes en los años 50, resolver el problema que persiste en la gente y avanzar en el campo de la acción política como alternativa", ha dicho Lobo.



En vísperas de la celebración de esta asamblea, y tras un año sopesando la posibilidad de un nuevo nombre para la formación, el líder de la formación, Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', ya reconoció que "en la práctica", FARC no fue la opción "más acertada".



'Timochenko' contó esta semana que durante el congreso fundacional del partido planteó otras posibilidades, y si bien en la votación perdió, ha recalcado que "la práctica demostró que el nombre no fue el más acertado".



"Espero que en esta segunda asamblea extraordinaria del partido de la vida y por la paz con justicia social la militancia debata este tema y cambiemos el nombre del partido", explicó Londoño a través de un vídeo publicado por el FARC en Twitter.



Los nombres que más suenan, avanza el diario 'El Espectador', son Comunes y Fuerza del Común y Nueva Colombia, la propuesta de Londoño. A través de redes sociales, los militantes han propuesto otros como Partido Revolucionario de Colombia (PRC), Fuerza de Paz, Partido Renace Colombia o Partido de la Rosa.



La asamblea, prevista para este fin de semana, ha sido convocada en medio de las críticas de algunos miembros del partido, como los senadores Judith Simanca, alias 'Victoria Sandino', e Israel Zúñiga, 'Benkos Biohó', quienes anunciaron que no acudirían.



"Una asamblea que niega siquiera abrir discusiones que sus delegados proponen, es un atentado contra la reincorporación política y los derechos de los firmantes de la paz", afirma un comunicado en el que se critica también un "manejo autoritario y excluyente" del partido.



UNA PROPUESTA DE LOS AHORA DISIDENTES



El cambio de nombre no es un tema baladí, especialmente después de que en el último año, un grupo de antiguos firmantes de la paz, entre ellos Luciano Marín Arango, alias 'Iván Marquez' decidiera abandonar la vía parlamentaria y retomar nuevamente las armas, junto a otros como Seuxis Pausias Hernández, alias 'Jesús Santrich'.



Se presume que un nuevo nombre para el partido permitiría a la formación desligarse de su pasado armado y en especial de las actuales disidencias armadas de las FARC, las cuales no han renunciado a las siglas.



Fue precisamente 'Iván Marquez' y sus partidarios dentro del partido los que terminaron consiguiendo en el primer congreso fundacional en 2017 que el acrónimo FARC se mantuviera.



La disputa se extendió también en el plano ideológico, mientras Londoño y Jorge Torres, alias 'Pablo Catatumbo', Julián Gallo, conocido como 'Carlos Antonio Lozada', y Pastor Alepe, abogaron por tomar un rumbo hacia la socialdemocracia, 'Iván Márquez' y los suyos insistían en mantener las raíces marxistas de la guerrilla.