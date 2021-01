Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- La advertencia de Biden sobre el covid, los confinamientos podrían durar hasta el verano, y es día de PMI.

Días más oscuros

El presidente Joe Biden advirtió que 100.000 personas podrían perder la vida por la pandemia durante el próximo mes en Estados Unidos, y le pidió a la nación que asuma una postura de “guerra” mientras presionaba al Congreso para obtener más ayuda. El principal asesor económico del presidente, Brian Deese, planea reunirse con un grupo bipartidista de legisladores en los próximos días para discutir el plan de estímulo a medida que la resistencia republicana al paquete de US$1,9 billones parece estar endureciéndose. El doctor Anthony Fauci está de regreso para liderar la respuesta del país a la pandemia tras haber sido marginado por la Administración anterior.

Pandemia

Las esperanzas de que la actividad vuelva a la normalidad en las economías más afectadas son cada vez más lejanas a pesar del progreso en las vacunaciones. El primer ministro británico, Boris Johnson, señaló que las actuales medidas de confinamiento en el país podrían duran hasta el verano mientras que funcionarios han sugerido pagar a las personas que den positivo por coronavirus para que se queden en casa. La canciller alemana, Angela Merkel, dijo que no antes de fines de septiembre podrán recibir la vacuna todas las personas que quieran inocularse. La indignación aumenta en toda Europa a medida que el suministro de vacunas de Pfizer se desacelera. En EE.UU., el presidente Biden firmará hoy órdenes ejecutivas que aumentarán la asistencia alimentaria para los estadounidenses empobrecidos.

Desaceleración

El daño que se está produciendo en la actividad económica quedó de manifiesto en las cifras del índice de gerentes de compras (PMI, por sus siglas en inglés) de Europa publicadas esta mañana, que claramente mostraron una recesión de doble caída en la eurozona. El índice de IHS Markit que mide la actividad del sector privado cayó a 47,5 con el sector de servicios que sigue rezagado, mientras que la actividad fabril en Alemania se mantuvo sólida. La producción en el Reino Unido descendió al ritmo más rápido desde mayo, y los retrasos en el brexit se sumaron a la desaceleración provocada por la pandemia. Los datos del PMI para la economía de EE.UU. se publican a las 9:45 a.m. ET.

Los mercados caen

Todas las advertencias y débiles datos económicos no están cayendo en oídos sordos entre los inversionistas, ya que los mercados en todo el mundo están perdiendo terreno. Durante la noche, el índice MSCI Asia-Pacífico perdió 0,7%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con un descenso de 0,2%. En Europa, el índice Stoxx 600 caía 1% a las 5:50 a.m. y todos los sectores estaban en rojo. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una apertura a la baja, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años se encontraba en 1,096%, el petróleo retrocedía y el oro caía.

También hoy...

Las cifras del PMI de EE.UU. se publicarán a las 9:45 a.m. y las ventas de viviendas existentes de diciembre se conocerán a las 10:00 a.m., mientras que el informe de inventarios de petróleo se divulgará a las 11:00 a.m. El Senado podría realizar hoy las votaciones de confirmación del candidato a secretario de Estado, Antony Blinken, y la candidata a secretaria del Tesoro, Janet Yellen. El recuento de plataformas petrolíferas de Baker Hughes se conocerá a la 1:00 p.m. y Schlumberger NV se encuentra entre las empresas que informan resultados.

