Chile roza los 5.000 casos diarios de covid-19, la cifra más alta desde junio

Santiago de Chile, 22 ene (EFE).- Chile, inmerso en una segunda ola de contagios, rozó este viernes los 5.000 casos diarios de covid-19, una cifra que no se veía desde junio, cuando el país estaba en pleno pico de la pandemia, con la capital totalmente confinada y las actividades económicas semiparalizadas.

El Ministerio de Salud informó este viernes que se detectaron 4.956 casos nuevos y 84 fallecidos, con lo que el balance total desde marzo se eleva a 690.066 infectados y 17.786 decesos.

La mayoría de los nuevos casos se registraron fuera de la Región Metropolitana, que alberga a la capital y que durante la primera ola fue el principal foco de la pandemia, con los servicios sanitarios al borde del colapso.

La saturación de la red hospitalaria se ha trasladado ahora a varias regiones del sur y del norte, donde las autoridades ya han avisado de que están al límite y van a empezar a trasladar pacientes a otros puntos del país.

La región sureña de Los Lagos marcó uno de sus récords este viernes, con 753 nuevos casos, pese a que gran parte del territorio se encuentra desde esta semana en cuarentena total.

El número de pacientes activos también llegó a una de sus peores cifras en los últimos meses, con 26.889 personas que pueden contagiar la enfermedad, así como los enfermos con ventilación mecánica (1.024) y las camas disponibles en cuidados intensivos (181).

"De acuerdo a los brotes que tenemos en nuestro país, vemos que la mayoría son intradomiciliarios o intrafamiliares. Estamos viendo que algunas personas no respetan las normas sanitarias ni el toque de queda", denunció la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.

Chile experimentó a principios de enero un gran incremento en el número de contagios que obligó a las autoridades a decretar cuarentena los fines de semana en la mayor parte de la capital y confinamiento total en más de medio millar de ciudades, una medida que afecta a más del 20 % de la población.

El inicio de la segunda ola coincide con la temporada estival lo que ha hecho frecuentes las fiestas clandestinas, las aglomeraciones en las zonas de costa y los desplazamientos ilegales entre regiones, que solo se permiten con un permiso de vacaciones de uso único en todo el verano.

A diferencia de la primera ola, cuando llegó a rozar el 40 %, la tasa de positividad sobre el número total de exámenes PCR no está descontrolada, sino que se mantiene por debajo del 10 %: en las últimas 24 horas, se registró una tasa del tras realizarse 62.516 pruebas.

Con más de 7,5 millones de pruebas PCR desde marzo, Chile es uno de los países de América Latina y del mundo que más test ha realizado por millón de habitantes.

El país ya ha aprobado el uso de emergencia de la vacuna de la estadounidense Pfizer y la de la china Sinovac y fue uno de los primeros países de la región en iniciar el proceso de inmunización, el pasado 24 de diciembre.