Carlos Lozano, deseoso de conocer al nuevo novio de Mónica Hoyos

MADRID, 22 (CHANCE)



Mónica Hoyos nos confesaba hace una par de días que tenía una nueva ilusión. Y es que a pesar de que el 2020 fuera un año de lo más anormal, la colaboradora de televisión ha confesado que 'hay algo nuevo' en su vida que le hace sonreír de una manera diferente. Ya sabemos que la que fuera pareja de Carlos Lozano siempre se ha mostrado muy celosa sobre su vida privada y la hemos visto hablando en platós de televisión, años después de zanjar su amor, sobre el famoso presentador.



Hemos hablado con Carlos Lozano para ver qué le parece a él que la madre de su hija haya encontrado de nuevo la ilusión en el amor y parece que el presentador está de lo más encantado. De hecho, se atreve a decirnos que lo quiere conocer cuanto antes: "¿Se ha enamorado? desde aquí la mando saludos, no le conozco todavía, pero espero que me lo presente".



Y es que ya sabemos la relación que hay entre ellos, pero también el sentido del humor tan especial que tiene Carlos, por lo que no nos extraña nada que emplee este tono y afirme que quiera conocer al nuevo novio de Mónica Hoyos.



Fíjense que después de la tormenta, es cierto que llega la calma ya que Lozano no ha dudado en mandarle unas bonitas palabras a la madre de su hija, que segura que esta agradece después de todas las batallas mediáticas que han tenido: "Mónica y yo tuvimos los problemas que tuvimos, pero es una gran madre. Le tengo mucho aprecio".