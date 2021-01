Cambio de nombre y elecciones de 2022, temas centrales de la asamblea de FARC

El presidente del partido FARC, Rodrigo Londoño, asiste este jueves a una rueda de prensa de su partido en Medellín (Colombia). EFE/Luis Eduardo Noriega A.

Bogotá, 22 ene (EFE).- El partido FARC inició este viernes su segunda asamblea extraordinaria en la que los temas centrales serán el cambio de nombre, logo y de representante legal, así como el nuevo programa del movimiento de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2022.

"Estamos listos para iniciar nuestra segunda asamblea nacional, el evento más importante de nuestro partido y en el que definiremos nuestras tareas más importantes bajo la consigna de paz, vida y unidad", dijo en redes sociales el presidente del partido surgido de la desmovilización de la guerrilla, Rodrigo Londoño.

Por las restricciones impuestas debido a la pandemia del coronavirus la asamblea se realizará de forma semipresencial en once lugares del país que se conectarán virtualmente.

A la asamblea no asistirán los senadores Victoria Sandino e Israel Zúñiga, más conocido como "Benkos Biohó"; además de Milton de Jesús Toncel, conocido como Joaquín Gómez, quienes se marginaron del proceso por considerarlo "antidemocrático".

En ese sentido Londoño dijo: "Esperamos que todos nuestros compañeros que han decidido marginarse del debate decidan participar (...) Tienen su lugar y su credencial en nuestro evento democrático y partidista".

TEMA ELECTORAL

El senador Julián Gallo expresó en redes sociales que uno de los temas que abordarán el próximo fin de semana es la estrategia electoral.

"Se trata de hacer un balance de lo que fue nuestra participación en los comicios de 2018 y 2019 y sobre esa base proyectar cómo debe ser nuestra participación electoral de 2022", dijo Gallo en redes sociales.

La elección presidencial de Colombia de 2022 se realizará a finales de mayo de 2022, y en ella se escogerán Presidente y Vicepresidente del país para el periodo 2022-2026.

Gallo adelantó que las bases del tema electoral se desarrollarán en torno de una propuesta para hacer parte de una gran convergencia "por la paz, la vida y la democracia".

"Esas líneas deben darnos la posibilidad de iniciar conversaciones con todos los partidos y organizaciones políticas interesadas en que en 2022 elijamos un gobierno y un congreso de mayorías que asuman la tarea de llegar a una paz completa".

En las elecciones regionales de 2019 uno de los grandes perdedores fue el partido FARC porque no lograron ganar ninguna alcaldía y sus candidatos a concejales no lograron votaciones altas.

De hecho, no ganó en ninguno de los lugares donde tenían su mayor presencia en los tiempos de conflicto.

CAMBIO DE LOGO Y NOMBRE

Se da como un hecho de que el partido político FARC cambiará de nombre debido a la "carga negativa" que implica esa sigla después de firmar el acuerdo de paz con el Gobierno colombiano.

En agosto de 2017, nueve meses después de la firma de la paz, la antigua guerrilla definió en un congreso que su nombre político sería Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), y su logotipo, una rosa que evoca los símbolos socialdemócratas.

Sin embargo, distintos sectores del país criticaron la decisión de entonces de las FARC de seguir utilizando esa sigla luego de dejar las armas porque era inevitable el vínculo con la guerrilla, algo que hoy reconocen sus propios dirigentes.

Londoño, que fue último jefe de la entonces guerrilla, propuso a los militantes de la FARC cambiar el nombre del partido y les pidió que propongan otros nombres en la segunda asamblea nacional.