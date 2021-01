Badosa confirma su positivo por covid

La tenista española Paula Badosa. EFE/EPA/YOAN VALAT/Archivo

Melbourne (Australia), 22 ene (EFE).- La española Paula Badosa confirmó su positivo por covid a través de un mensaje en redes sociales y se convierte en la primera de los 72 jugadores aislados en cuarentena estricta en contraer el virus.

“Hoy, en el día 7 de cuarentena, he dado positivo por covid. Estoy con síntomas y espero recuperarme lo antes posible. He sido trasladada a otro hospital donde permaneceré aislada y bajo seguimiento”, comentó la joven de 23 años tras viajar en uno de los tres vuelos internacionales afectados por coronavirus.

La primera intención de las autoridades sanitarias era la de permitir salir de la habitación durante cinco horas para entrenar a aquellos jugadores que recibieron resultados negativos pero el plan cambió tras detectar pasajeros que dieron negativo antes de despegar y positivo tras aterrizar en algunos de los vuelos diseñados para el Abierto de Australia.

Esta situación levantó la posibilidad de que algunas personas podrían haberse contagiado durante el transcurso del vuelo.

Entre el resto de jugadores que se encuentra realizando una cuarentena estricta como contactos cercanos se encuentra la bielorrusa y doble campeona en Melbourne Victoria Azarenjo, el japonés Kei Nishikori y la estadounidense Sloane Stephens.

También están condenados a estar en sus habitaciones sin poder salir de ella bajo ninguna circunstancia los jóvenes españoles Carlos Alcaraz y Mario Vilella, así como el entrenador del primero de ellos: el ex número uno Juan Carlos Ferrero.