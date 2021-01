AMP.- Cvirus.- Pfizer y BioNTech firman un acuerdo con OMS para suministrar hasta 40 millones de dosis a países pobres

18/01/2021 La segunda dosis que el equipo de vacunación del área sanitaria V prepara de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el coronavirus en el Centro Polivalente de Recursos Residencia Mixta de Gijón, el mismo en el que se inició la vacunación en Asturias, en Gijón, Principado de Asturias (España), a 18 de enero de 2021. El Principado inicia este lunes la administración de la segunda dosis de vacunas frente a la COVID-19. La comunidad autónoma irá complementando en los próximos días la primera fase del proceso de vacunación que comenzó el pasado 27 de diciembre. POLITICA EUROPA PRESS/J.Peteiro. POOL - Europa Press



La OMS también avanza un acuerdo con AstraZeneca para distribuir 150 millones de dosis



MADRID, 22 (EUROPA PRESS)



Pfizer y BioNTech han anunciado este viernes un acuerdo de compra anticipada con el mecanismo COVAX de hasta 40 millones de dosis iniciales de su vacuna contra el COVID-19, que se entregarán a lo largo de 2021. Así, se pretende garantizar que 92 países de ingresos bajos y medios bajos puedan acceder a las vacunas COVID-19 al mismo tiempo que los países de ingresos más altos y "a un precio sin ánimo de lucro".



COVAX es una iniciativa mundial coordinada por la Alianza Mundial para las Vacunas y la Inmunización (GAVI), la Coalición para las Innovaciones en la Preparación contra las Epidemias (CEPI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el fin de garantizar un acceso equitativo a las vacunas COVID-19 para todos los países, independientemente de su nivel de ingresos.



Se espera que las primeras dosis se entreguen en el primer trimestre de 2021, sujeto a la negociación y ejecución de los acuerdos de suministro bajo la estructura del mecanismo COVAX. Los términos económicos del acuerdo no han sido revelados.



Por otra parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha anunciado este viernes en rueda de prensa que el organismo espera que casi 150 millones de dosis de la vacuna COVID-19 de AstraZeneca/Oxford estén disponibles para su distribución por COVAX en el primer trimestre de este año, a la espera de que se incluya en la lista de uso de emergencia.



"Las vacunas nos dan la esperanza de acabar con la pandemia y poner la economía mundial en vías de recuperación. Pero sólo podemos acabar con la pandemia en cualquier lugar si la acabamos en todas partes. Y para ello, necesitamos que todos los Estados miembros, todos los socios y todos los productores de vacunas se unan a nosotros", ha afirmado.



Tedros ha informado de que estos anuncios significan que COVAX podría comenzar a entregar dosis en febrero, "siempre y cuando se pueda finalizar un acuerdo de suministro para la vacuna de Pfizer/BioNTech, y el listado de uso de emergencia para la vacuna de AstraZeneca/Oxford".



"COVAX está en camino de entregar 2.000 millones de dosis para finales de año. Este acuerdo también abre la puerta a que los países que estén dispuestos a compartir dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech las donen a COVAX y apoyen un rápido despliegue", ha añadido Tedros.



El presidente y consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, ha acompañado a Tedros en la rueda de prensa. "En Pfizer, creemos que cada persona merece ser vista, escuchada y atendida. Por eso, desde el principio de nuestro programa de desarrollo de vacunas, Pfizer y BioNTech se han comprometido firmemente a trabajar para conseguir un acceso equitativo y asequible de las vacunas COVID-19 para las personas de todo el mundo. Compartimos la misión de COVAX y estamos orgullosos de trabajar juntos para que los países en vías de desarrollo tengan el mismo acceso que el resto del mundo, lo que nos acercará un poco más a acabar con esta pandemia mundial y demostrar que la ciencia ganará para todos, en todas partes", ha comentado.



"El SARS-CoV-2 no distingue entre fronteras: una pandemia global requiere soluciones integrales y colaboración mundial. COVAX es una iniciativa verdaderamente global y estamos encantados de apoyarla haciendo que BNT162b2 esté disponible en muchos países de renta baja y media-baja para ayudar a proteger a las personas vulnerables en todo el mundo", ha añadido el director general y cofundador de BioNTech, Ugur Sahin.



"El día de hoy marca otro hito para COVAX: además de asegurar el acceso a las dosis, ahora esperamos las primeras entregas de las vacunas COVID-19 que salvan vidas en el primer trimestre. Esto no sólo es significativo para COVAX, sino que es un gran paso adelante para el acceso equitativo a las vacunas, y una parte esencial del esfuerzo global para vencer esta pandemia. Sólo estaremos seguros en cualquier lugar si estamos seguros en todas partes", ha señalado Seth Berkley, director general de Gavi, que dirige la adquisición y el suministro de COVAX.



Como parte de una estrategia más amplia para apoyar a los países de ingresos bajos y medios más allá del acuerdo con COVAX, Pfizer y BioNTech se han comprometido a proporcionar experiencia y recursos que puedan fortalecer los sistemas de salud donde pueda ser necesario un mayor apoyo para desplegar las vacunas COVID-19.



Esto incluye el análisis de las cadenas de suministro y el pilotaje de enfoques novedosos en países de bajos ingresos para abordar los desafíos de transporte y almacenamiento. Pfizer y BioNTech también se comprometen a coordinar con los organismos internacionales el apoyo al suministro y la distribución en los refugiados y otras poblaciones vulnerables.