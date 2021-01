Almirón: “El Barcelona sin Messi juega de otra manera, más estructurado”

El entrenador del Elche, Jorge Almirón. EFE/Ramón

Elche (Alicante), 22 ene (EFE).- El entrenador del Elche CF, Jorge Almirón, afirmó este viernes que el FC Barcelona, próximo rival de su equipo, juega de una forma más estructurada cuando no está su compatriota Leo Messi, quien se perderá el encuentro por sanción.

El técnico calificó al capitán del Barcelona como “el mejor del mundo” y dijo que le hubiera gustado enfrentarse a él por una cuestión "de gusto”, ya que para él es un jugador “indescifrable”.

“Todos los equipos desde hace años lo intentan marcar y parar”, recordó el preparador, quien no se atrevió a señalar que puede ser más accesible el Barcelona sin su gran estrella “porque se trata de un equipo de jerarquía en el que van a correr todos”.

Almirón reconoció que el planteamiento del Barcelona le ofrece “interrogantes” por el número de partidos consecutivos que ha afrontado el equipo catalán y el desgaste de varios de sus jugadores.

“Una cosa es con Messi y otra sin Messi. Nosotros tenemos que ser inteligentes y estar concentrados porque ellos son determinantes en cada jugada”, explicó Almirón, quien añadió que el Elche también debe “atacar porque tenemos jugadores rápidos por la banda”.

El técnico dijo que su equipo llega en buenas condiciones al partido a pesar de la decepción del empate en Valladolid y recordó que la permanencia en Primera es una “carrera de resistencia”.

“Hay que ser positivos, falta mucho y muchos partidos importantes. El equipo va a ir mejorando”, dijo el argentino, quien admitió que a lo largo de su trayectoria nunca había estado 12 partidos sin ganar.

El entrenador aseguró que el Elche debería contar con “dos o tres puntos más” e insistió en la necesidad de reforzar al equipo en el mercado de invierno con jugadores de jerarquía como Johan Mojica, único fichaje hasta el momento.

“Va a ser complicado fichar porque no hay movimientos. Tampoco los clubes grandes dejan salir a jugadores que nos podrían venir bien”, explicó el preparador, quien aclaró que, si no se ficha a nadie más se ve en condiciones de lograr la permanencia.

“El Elche subió con uno de los presupuestos más bajos de Segunda y ahora tiene la plantilla menos costosa de Primera”, apuntó Almirón, quien recordó que su equipo tiene como rivales directos a otros conjuntos con más experiencia. “Confíen y tengan fe en el equipo”, sentenció el preparador del Elche. pvb/cta/jad