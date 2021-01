Alejandro Albalá, sobre la entrevista de Kiko Rivera: "Se arrepentirá"

11/04/2019 Alejandro Albalá en la final de 'Gran Hermano Dúo' EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD FRAN EUROPA PRESS



MADRID, 22 (CHANCE)



La entrevista con la que nos levantamos el pasado miércoles de Kiko Rivera nos dejó boquiabiertos porque cuando pensábamos que el conflicto entre madre e hijo había acabado, veíamos como el dj hablaba sin tapujos y sin pelos en la lengua de cómo estaba su situación con la tonadillera. Algo que seguro no ha gustado nada a Pantoja, pero que su pequeño del alma necesitaba hacer para desahogarse y para que todo el mundo se diese cuenta de cómo era la cantante.



Uno de los rostros conocidos que han pasado por Cantora y saben muy bien los entresijos que hay en esa familia es Alejandro Albalá. El que fuera novio de Isa Pantoja ha hablado con nosotros y nos ha confesado qué opinión tiene acerca de esta famosa entrevista: "Se arrepentirá, llegará un momento que se arrepienta de esas frases, son madre e hijo y están condenados a entenderse".



Y cómo no, el que fuera pareja también de Sofía Suescun nos ha desvelado qué piensa sobre el tío Agustín: "Es una incógnita, nadie sabe cómo es, es una incógnita de persona, es enigmático" y además, asegura que maneja a Isabel Pantoja: "100%, sí, la tiene totalmente manipulada".



En cuanto a la enigmática relación entre Agustín Pantoja e Isabel Pantoja, Alejandro sentencia: "Es su hermano, no sé si su hermano pequeño o mayor, sentirá adoración por él y hay veces que una persona siente adoración por otra y llegan a estos temas". Y es que lejos de descubrirnos un mundo, el que fuera concursante de Gran Hermano VIP ha hablado del famoso tío de Kiko Rivera con la información que se ha manejado en los platós de televisión durante años.



Además, Albalá aprovecha para arremeter contra Isa Pantoja y asegura que le interesa el conflicto que hay entre su hermano y su madre para sacar provecho económico: "Creo que al final el hermano se acerca a su hermana porque es la forma más cerca que tiene de acercarse a la madre y la hermana lo que quiere hacer es dinero de esto".