Agobios compartidos en El Alcoraz

Huesca/Vila-Real (Castellón), 22 ene (EFE).- La Sociedad Deportiva Huesca anda en la búsqueda del primer triunfo de la era de su nuevo técnico, José Rojo "Pacheta", que en su debut en el banquillo oscense la pasada jornada cayó derrotado frente al Getafe, y lo hace esta vez recibiendo al Villarreal, que arranca esta segunda vuelta con el objetivo de seguir metido en las plazas altas de la tabla.

Al Huesca no le queda otra opción que sumar de tres en tres puntos si quiere mantener la categoría, esperando que le lleguen refuerzos, ya que tendrá que hacer una segunda vuelta extraordinaria porque con el ritmo de puntos sumados hasta ahora perderá la categoría.

Matemáticamente está a tiempo de eludir el descenso pero cada vez le queda menos tiempo para lograr el objetivo y conforme pasan las jornadas las opciones de permanencia se van reduciendo porque no llegan las victorias.

El debut de Pacheta en el banquillo del Huesca no se pudo saldar con victoria, ni siquiera con un empate en Getafe, y aunque cambió de sistema y a algunos jugadores, se volvió a repetir la misma historia de siempre penalizando a los oscenses los errores en defensa y la falta de eficacia en la delantera.

Para el partido de este sábado Pacheta podría cambiar de sistema y en vez de jugar con cinco defensas, como ocurrió en Getafe, hacerlo sólo con cuatro con el fin de ganar un jugador arriba y tener más capacidad ofensiva.

Al Huesca le hacen falta, además de no cometer errores, goles para ganar los partidos, y más teniendo en cuenta que el conjunto altoaragonés juega en casa y que, por su situación, no puede conformarse solo con un punto por muy potente que sea el rival.

Para el enfrentamiento contra el "submarino amarillo" Pacheta podría realizar uno o dos cambios y pasar a jugar a un 4-4-2.

El conjunto aragonés afrontará el encuentro con seis bajas, las del guardameta Andrés Fernández y las de los jugadores Pablo Insua y Juan Carlos por haber contraído coronavirus y por lesión el meta Antonio Valera y los jugadores Pedro Mosquera y "Sandro" Ramírez.

Para el enfrentamiento contra el equipo castellonense en la portería estará Alvaro Fernández, y en defensa Pablo Maffeo en el lateral derecho y Javi Galán en el izquierdo junto a Pulido y Siovas en el centro de la zaga.

En el centro del campo también parece ser que seguirán Jaime Seoane como pivote defensivo con Mikel Rico y Ontiveros y volver a la titularidad Ferreiro y delante estarían Rafa Mir y Dani Escriche.

Mientras, el Villarreal CF persigue mantenerse en las plazas altas de la tabla, por lo que están obligados a seguir con el ritmo de puntos de la primera vuelta.

El equipo de Unai Emery llega al partido tras empatar en casa con el Granada, lo que les hizo perder la cuarta plaza de la tabla, con lo que supuso un pequeño tropiezo para los castellonenses, que han cerrado la primera vuelta con nueve empates, lo que para el técnico es el lastre para que el equipo no esté metido en puestos de Liga de Campeones.

El conjunto se encuentra en un momento complicado en el capítulo de lesiones o bajas, ya que a las ausencias fijas de Alberto Moreno, Vicente Iborra y Mario Gaspar, se les han sumado esta semana las de Samu Chukwueze y Gerard Moreno, que con problemas de pubis y musculares respectivamente, no jugarán en Huesca este fin de semana.

Además, Yeremi Pino es duda por unas molestias en el tobillo.

Estas bajas dejan al equipo muy tocado en la banda derecha, en la que ahora mismo solo cuentan con Rubén Peña para toda ella aunque la idea del técnico puede ser la de seguir contando con Juan Foyth como lateral y Peña como interior, como ya hizo frente al Granada.

El once de los castellonenses podría ser el formado por Sergio Asenjo como portero, con una defensa con Juan Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres y Alfonso Pedraza, un centro del campo con Éttiene Capoue, Trigueros y Dani Parejo como trivote, para jugar en ataque con Rubén Peña, Moi Gómez y Paco Alcácer.

Destaca el regreso al equipo titular de Paco Alcácer, que ya jugó unos minutos en Copa y que ahora apunta ya a estar en Huesca de inicio.

Alineaciones probables:

Huesca: Álvaro Fernández; Maffeo, Pulido, Siovas, Javi Galán; Ferreiro, Mikel Rico, Seoane, Ontiveros; Escriche y Rafa Mir.

Villarreal: Asenjo, Foyth, Albiol, Pau, Pedraza; Capoue, Trigueros, Parejo; Peña, Moi Gómez y Paco Alcácer.

Arbitro: Alberola Rojas (Comité de Castilla-La Mancha).

Estadio: El Alcoraz.

Hora: 14.00.

Puestos: Huesca (20º, 12 puntos); Villarreal (4º, 33 puntos).

La clave: Para el conjunto azulgrana es clave no encajar goles por errores propios y ser más eficaz delante.

El dato: El Huesca hizo un buen partido en Villarreal en la primera vuelta y empató.

La frase:

Pacheta: "El Huesca tiene argumentos para ganar, sólo ha que mejorarlos".

Emery: "La clasificación no dice lo bien que juega al fútbol el Huesca".

El entorno: La afición azulgrana espera que el cambio de técnico, con la llegada de Pacheta, cambie el rumbo y no se quede descolgado en el fondo de la clasificación.