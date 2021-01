129-118. Donovan dirige sinfonía de triples y Jazz llegan a siete triunfos

EFE/EPA/ALEX GALLARDO/Archivo

Redacción deportes (EE.UU.), 22 ene (EFE).- El escolta Donovan Mitchell, con 36 puntos, incluidos seis triples de ocho intentos, protagonizó la séptima victoria de Utah Jazz que derrotó por 129-118 a los New Orleans Pelicans.

Mitchell, que anotó 11 de 19 tiros de campo, también estuvo perfecto desde la línea de personal (6-6); capturó siete rebotes y repartió cinco asistencias.

El base Mike Conley, que comienza a jugar su mejor baloncesto desde que llegó al equipo de Utah, anotó otros 20 puntos, repartió seis asistencias y recuperó tres balones.

Mientras que el base reserva Jordan Clarkson, aunque no tuvo su mejor inspiración encestadora, falló 7 de 10 intentos de triples, al final llegó a los 19 puntos, que lo dejaron como sexto jugador del equipo.

El pívot francés, Rudy Gobert, en su línea de jugador decisivo dentro de la pintura, fue el mejor en el trabajo interior y aportó un doble-doble de 12 puntos, 11 rebotes y puso tres tapones.

El alero croata Bojan Bogdanovic llegó a los 16 puntos y completó la lista de los cinco jugadores de los Jazz que tuvieron números de dos dígitos.

Los Jazz se situaron con marca de 11-4 para incrementar su ventaja al frente de la División Noroeste y compartir el segundo puesto de la Conferencia Oeste con los Ángeles Clippers, que tuvieron jornada de descanso.

El alero Zion Williamson anotó 27 puntos que lo dejaron al frente del ataque de los Pelicans (5-9), que perdieron el segundo partido consecutivo y tienen marca de 3-6 fuera de su campo.

El ala-pívot Brandon Ingram aportó otros 23 puntos, incluidos cuatro triples, pero no tuvo presencia en el juego interior.

El pívot neozelandés Steven Adams se encargó de mantener el duelo con Gobert y dominó bajo los aros al capturar 16 rebotes.

Otro hombre alto, el pívot español Willy Hernangómez, apenas recibió dos minutos por parte del entrenador de los Pelicans, Stan Van Gundy, pero los aprovechó con canasta en el único tiro que hizo para conseguir dos puntos. Además capturó un rebote y cometió una falta personal.