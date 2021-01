104-119. Los Warriors de Barrett y Randle pueden con los 30 puntos de Curry con Knicks

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO SHUTTERSTOCK OUT

San Francisco (EE.UU.), 21 ene (EFE).- El escolta alero RJ Barrett y el ala-pívot Julius Randle se combinaron con 44 puntos y encabezaron el ataque ganador de los New York Knicks que vencieron este jueves a domicilio 104-119 a los Golden State Warriors.

Barrett se encargó de anotar 28 puntos y repartir cinco asistencias que lo dejaron al frente de una lista de seis jugadores de los Knicks (8-8), incluidos los cinco titulares que tuvieron números de dos dígitos.

Mientras que Randle, convertido en el nuevo jugador franquicia de los Knicks, impuso su dominio dentro de la pintura y también el más completo de los Knicks al quedarse a las puertas de un triple-doble.

Randle logró 16 puntos, 17 rebotes, nueve asistencias y recuperó un balón, sin que nadie de los hombres altos de los Warriors pudiesen con sus acciones bajo los aros.

Otro hombre alto, el pívot Mitchell Robinson, también destacó con 18 puntos, ocho rebotes y dos tapones que ayudaron a los Knicks a conseguir su tercera victoria consecutiva y la cuarta fuera de su campo.

Mientras que como equipo los Knicks capturaron 55 rebotes por 46 de los Warriors, siendo una de las claves de la victoria del equipo neoyorquino.

El base Stephen Curry volvió a ser el líder destacado de los Warriors al aportar 30 puntos, cuatro asistencias, tres rebotes y dos recuperaciones de balón.

Pero no tuvo su mejor inspiración encestadora desde fuera del perímetro al fallar 9 de 14 intentos de triples, que iban a ser factor negativo para los Warriors (8-7), que rompieron racha ganadora de dos partidos consecutivos y sufrieron la cuarta derrota en su campo del Chace Center (5-4).

El alero canadiense Andrew Wiggins volvió a cumplir con 17 puntos, nueve rebotes y dos asistencias.

Sin embargo, el escolta-alero Kelly Oubre Jr., que fue fichado para ocupar el puesto del lesionado Klay Thompson, siguió sin tener buen toque de muñeca, lo que hizo que los Warriors nunca pudiesen tener consistencia cada vez que intentaron la remontada en el cuarto periodo.

Oubre Jr. aportó apenas siete puntos y seis rebotes después de fallar 9 de 11 tiros de campo, incluidos los cuatro que intento desde fuera del perímetro.

El pívot novato James Wiseman volvió a mostrar consistencia en el juego y en apenas 25 minutos de acción logró 15 puntos, ocho rebotes y dos asistencias, pero que esta vez no pudieron salvar a los Warriors.