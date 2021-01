Xavi Pascual: "El Barcelona es el claro aspirante a ganarlo todo este año"

El entrenador del Zenit de San Petersburgo, Xavi Pascual. EFE/David Aguilar/Archivo

Moscú, 21 ene (EFE).- El técnico catalán Xavi Pascual ha convertido al Zenit ruso en el equipo revelación de la Euroliga, aunque cree que su próximo rival, el Barcelona, es "el claro aspirante a ganarlo todo este año".

"Para un equipo como nosotros, el Barcelona es prácticamente inalcanzable. Tiene una plantilla extraordinaria, desde mi punto de vista, la mejor" de Europa, comentó Pascual a Efe desde San Petersburgo.

Pascual, que ganó la Euroliga con el equipo blaugrana en 2010, ya tiene en mente el partido ante su exequipo, que derrotó la pasada semana en Moscú con insultante solvencia al líder, el CSKA.

Aunque aún no ha cumplido los 50, Pascual ha vivido mucho desde que debutara hace 30 años en su Gavá natal. Triunfó allá por donde pasó, sea Barcelona o Atenas, y ahora está en camino de hacerlo en la antigua capital zarista.

EL BARCELONA, ASPIRANTE A TODO

Y este año lo tiene claro. El equipo dirigido por el lituano Sarunas Jasikevicius es el gran favorito.

"El Barcelona tiene absolutamente de todo, tanto a nivel defensivo como ofensivo. Y tienen un muy buen entrenador. Todos los clubes que logran mantener el núcleo de jugadores el mayor tiempo posible acaban sacando resultados", señala.

Aun admite que ante el CSKA tuvo la ventaja de 24 horas más de descanso que los rusos, cree que el equipo catalán "jugó genial".

"Cuando juguemos contra ellos, intentaremos atacar sus puntos débiles, que son muy pocos. Tienen un nivel físico muy alto, que les permite hacer todo a nivel defensivo. Son grandes en todas las posiciones", señala.

El Barcelona "son palabras mayores", pero el próximo martes augura que su equipo irá "con toda la intención del mundo de apurar todas las opciones de ganar".

EL REAL MADRID, CON NOTA PESE A LAS BAJAS

Pese a la baja de Facundo Campazzo, que reconoce que es, "sin lugar a dudas, muy importante", no descarta ni mucho menos al Real Madrid como "aspirante" a los principales títulos en juego.

"El Madrid está teniendo este año muchísimas lesiones. Cada partido les falta gente, tienen que reinventarse en cada partido. Ha tenido muchos problemas durante toda la temporada, pero a pesar de todo están ahí arriba del todo", señala.

Reconoce que el Madrid "está superando con nota muchísimas dificultades" y se muestra convencido de que cuanto "estén todos", el Madrid "va a ser muy complicado de derrotar y estará luchando por todo".

"Pese a la lesión de Randolph, con la incorporación de Tyus será más sólido. A medida que vayan recuperando a Llull y a otros, y con que los jugadores estén en forma en el momento más importante, pues será otro aspirante a todo", apunta.

Por ello, preferiría no coincidir con ninguno de ambos equipos españoles en la fase final de la Euroliga.

LA DICTADURA DEL CSKA

Con un par de excepciones, el CSKA ha sido un equipo imbatible desde la caída de la Unión Soviética, a lo que en la última década ha sumado uno de los presupuestos de los más altos del continente. Pero el Zenit no se "arruga".

"Para entendernos, su presupuesto es dos veces y medio superior al nuestro. Tienen todo para ganar, un gran potencial, muy buen equipo y un gran técnico", comenta.

Con todo, el Zenit es líder de la liga VTB -que incluye a clubes rusos, incluido el CSKA, y otros de Europa del Este- y en la Euroliga es cuarto con 12 victorias y 6 derrotas, justo por detrás del Real Madrid.

"Nuestra situación actual en la clasificación no era previsible, por lo que tenemos que seguir con los pies en el suelo, sabiendo que nadie nos va a quitar ni un poquito de ambición ni la ilusión de ganar el mayor número de partidos posible", apuntó.

Firma a pies juntillas el "partido a partido", ya que pasar al "playoff" de la Euroliga sería, según Pascual, "casi como conseguir un título".

"Lo lógico es una cosa, pero en el deporte es otra. Y en deporte cuando tienes la oportunidad hay que saltar a por ella y cogerla", afirma Pascual, que se define como una persona racional, pero optimista por naturaleza.

Ignacio Ortega