Venezuela/EEUU.- Maduro pide a Biden "rectificar" y acabar con la "demonización" de Venezuela

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha hecho un llamamiento de "rectificación profunda" al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para acabar con "la demonización" del país latinoamericano, producto de "las políticas extremistas y supremacistas" de su antecesor, Donald Trump, mientras ha abogado por "un nuevo comienzo" de las relaciones bilaterales entre ambas naciones.



En un acto celebrado en la Galería de Arte Nacional, Maduro ha asegurado que espera que Biden "tenga suerte en el buen manejo de los asuntos de su país" y "en una nueva política de paz en el mundo", mientras que confía en "que no asuma como suya la herencia cruel de los supremacistas contra Venezuela y rectifique esas políticas".



De ser así, "Venezuela entera así lo aplaudiría y nosotros, como buenos bolivarianos, siempre tenemos que decir que estamos preparados desde nuestra rebeldía, nuestro honor y dignidad a tenderle la mano a cualquiera que en el mundo nos quiera ver, oír y, sobre todo, respetar", tal y como la cadena nacional de televisión.



En este sentido, el líder ha abierto la puerta ha construir una nueva relación con el Gobierno de Biden, por lo que ha instado a la Asamblea Nacional del país a tomar iniciativas para conseguirlo. Maduro ha destacado, por otra parte, el nombramiento de Kamala Harris como vicepresidenta y le ha deseado suerte a la nueva Administración en su desempeño.



Pero no solo se ha referido al recién inaugurado presidente, sino que ha hecho referencia a la salida de su predecesor. "Se fue, se fue Donald Trump, lo derrotamos, es victoria de Venezuela", ha celebrado.



Además, ha añadido que "Trump se fue solo, derrotado, más pudo la dignidad y la identidad de Venezuela. Por eso cuando me propusieron este acto, dije que es el día perfecto, hacerlo ante la derrota, la soledad y retiro de Donald Trump. Es bonito mostrar el colorido de la identidad venezolana. Ha triunfado la cultura, la identidad y rebeldía de Venezuela. ¡Hemos triunfado!".



La Administración Trump ha impuesto múltiples sanciones y restricciones contra Venezuela y su Gobierno, a lo que Maduro ha considerado que "quienes sancionaron a Venezuela y de manera cruel nos persiguieron estos cuatro años, quisieron imponer una sociedad fallida y no pudieron".



BIDEN RECONOCE A GUAIDÓ COMO "PRESIDENTE ENCARGADO"



Sin embargo, y a la vista de las recientes declaraciones del que podría ser nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien está a la espera de que su confirmación sea avalada por el Congreso, la actitud de Washington hacia Venezuela no parece que vaya a presentar cambios significativos.



Ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, Blinken no sólo insistió en la necesidad de mejorar las sanciones contra Venezuela y sus aliados para que "realmente sientan el dolor", sino que además el líder opositor Juan Guaidó seguirá siendo considerado "presidente encargado".



"Estoy muy de acuerdo con los pasos que se dieron con respecto a Venezuela en los últimos años, incluyendo el reconocimiento del señor Guaidó y el reconocimiento de su Asamblea Nacional como la única institución elegida democráticamente en Venezuela", dijo.