Venezuela.- La Eurocámara insiste en el reconocimiento de Guaidó como presidente interino de Venezuela

Guaidó agradece el "firme" apoyo: "El pueblo de Europa ha sido un gran amigo del pueblo venezolano"



BRUSELAS, 21 (EUROPA PRESS)



El Parlamento Europeo ha reiterado este jueves su reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, instando a los estados miembros de la UE a reconocer la continuidad de la Asamblea Nacional votada en 2015 y a Guaidó como su máximo representante.



En una resolución, la Eurocámara señala que "no reconoce ni la legitimidad ni la legalidad de la Asamblea Nacional establecida el 5 de enero de 2021", al basarse en unas elecciones no democráticas.



Los eurodiputados piden al Consejo y los Estados miembros que reconozcan la continuidad constitucional de la Asamblea de 2015, al ser la última institución que fue votada libremente por los venezolanos.



El Parlamento Europeo, con esta resolución aprobada con 391 votos a favor, 119 en contra y 177 abstenciones, sigue siendo la única institución comunitaria que reconoce el estatus de Guaidó, pues no existe unanimidad en la UE, con dos estados miembro, Italia y Grecia, que evitan reconocerle.



La moción sale adelante con el voto de los 'populares', conservadores y liberales y la abstención en bloque de los socialistas. Fuentes socialdemócratas aseguran que el grupo se remite a lo pactado a nivel de la UE y a la posición defendida por el Alto Representante, Josep Borrell. En contra se han expresado los Verdes y La Izquierda unitaria.



La única salida a la crisis política de Venezuela es "una vía política, pacífica y democrática, con unas elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y locales dignas de crédito, inclusivas, libres, justas y transparentes", recoge el texto.



Del mismo modo, los eurodiputados piden la liberación incondicional e inmediata de más de 350 presos políticos en Venezuela y reiteran la obligación de garantizar plenamente el respeto y la protección de los derechos humanos en el país.



Esta moción llega cuando en el seno de los Veintisiete se estudian los siguientes pasos a dar en el contexto venezolano después de no reconocer la legitimidad de la votación, ni de la Asamblea Nacional constituida en enero, pero evitar dar un espaldarazo claro a Guaidó.



En un comunicado pactado a Veintisiete tras la inauguración de la nueva Asamblea, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, evitó referirse al líder opositor como presidente interino, aunque mostró su disposición a tratar con él y los diputados de la anterior Asamblea, a los que considera interlocutores válidos.



GUAIDÓ, AGRADECIDO



Guaidó ha agradecido la "firme declaración de apoyo" del Parlamento Europeo, por considerar que reconoce las elecciones de diciembre de 2015 como "la última expresión libre de los venezolanos en un proceso electoral", según ha informado su equipo.



"El pueblo de Europa ha sido un gran amigo del pueblo venezolano en nuestros momentos de mayor necesidad y esto es algo que nunca olvidaremos", ha declarado Guaidó, que ve en este apoyo "un paso muy importante" hacia la consecución de un "gobierno de emergencia" y la celebración de elecciones "verdaderamente libres y justas".



El dirigente venezolano ha aprovechado para exhortar a otros foros internacionales, en concreto la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Consejo de Seguridad de la ONU, a que "sigan el audaz liderazgo de Europa" y también tomen medidas para garantizar la seguridad de los diputados de la Asamblea que encabeza Guaidó.