Venezuela añade siete muertes por covid-19

Entre los fallecidos se encuentran cuatro hombres con edades comprendidas entre los 65 y los 74 años, dos mujeres de 42 y 54 años y una adolescente de 17 años, que vivía en el costeño estado Anzoátegui (noreste). EFE/Rayner Peña R/Archivo

Caracas, 21 ene (EFE).- Venezuela sumó este jueves siete muertes por covid-19, la cifra más alta en lo que va de año y un número que no se registraba desde el 12 de octubre de 2020, informó el ministro de Comunicación, Freddy Ñañez.

Entre los fallecidos se encuentran cuatro hombres con edades comprendidas entre los 65 y los 74 años, dos mujeres de 42 y 54 años y una adolescente de 17 años, que vivía en el costeño estado Anzoátegui (noreste).

Es la tercera vez en la semana que el país registra muerte de menores, luego de que el lunes y miércoles dos bebés de cuatro y seis meses, respectivamente, perdieran la vida por esta pandemia, si bien el Gobierno no ha ofrecido detalles sobre estos casos.

En las últimas 24 horas, indicó Ñáñez, se detectaron 569 nuevas infecciones por coronavirus, de las cuales 561 se produjeron por transmisión comunitaria dentro de las regiones de Venezuela, principalmente en Caracas, que sumó 110 contagios.

Además, se agregaron 8 casos "importados", es decir, personas que ingresaron al país, en este caso provenientes de México y Barbados.

De este modo, Venezuela llega a un total de 122.260 casos registrados de infección por SARS-COV-2, que causa la covid-19, y 1.129 fallecidos luego de 312 días en pandemia.

Del total de infecciones computadas en estas 43 semanas, explicó el ministro, el 93 % ya se recuperaron mientras que 6.832 personas tienen la enfermedad activa, de las cuales 105 se encuentran en condición crítica y están siendo atendidos en unidades de cuidados intensivos.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, insistió este miércoles en que el país atraviesa "una batalla dura" contra la covid-19 ante un aumento en el número diario de nuevas infecciones, si bien estas no superan el millar, siempre según el balance gubernamental.

Según los datos oficiales, Venezuela tiene uno de los saldos más bajos del mundo en cuanto a contagios y muertes por covid-19, toda vez que el Gobierno asegura haber aplicado 2.532.669 pruebas de detección de la enfermedad.