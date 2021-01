"Unto the End", una ambiciosa aventura de fantasía

SCREENSHOT - La vista aguda y la reacción veloz son imprescindibles para salir adelante en los exigentes combates de "Unto the End", en medio de paisajes minimalistas. Foto: 2 Ton Studios/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

El guerrero vikingo sin nombre que tiene el papel protagónico en el juego "Unto the End" solo quiere regresar a casa con su mujer y su hijo. Una meta sencilla, pero para eso debe abrirse paso en un mundo de fantasía invernal pleno de cuevas siniestras y monstruos malvados. Así de común es la historia de "Unto the End". Pero la forma en que el primer juego del estudio canadiense 2 Ton Studios narra la historia convierte a esta saga de vikingos en algo especial. "Unto the End" impresiona primero como una clásica combinación de un juego de acción y brincos con gráficos minimalistas pero bellos. Pero rápidamente deja entrever que detrás se oculta mucho más que eso, porque con solo propinar golpes no se llega a la meta. Por ejemplo, enemigos aparantemente muy débiles saben bien cómo manejar sus armas. Sin una mente fría y reflejos rápidos, la aventura termina rápido. De todos modos, no cualquier enemigo debe ser combatido, ya que algunos conflictos se pueden resolver de forma pacífica y a veces simplemente salir corriendo puede ser una buena opción. "Unto the End" pone también mucha importancia en la representación lo más realista posible de los movimientos humanos. Por ejemplo, cuando un personaje salta desde una plataforma, no puede incorporarse rápidamente y comenzar a luchar. Más bien, el héroe debe recuperarse cada vez luego de acciones físicas agotadoras. Esto debe planificarse de antemano si se quiere saltar desde una elevación sobre una horda de monstruos. En otros aspectos este juego también es más realista que muchos títulos del mismo estilo. Así, armas y armamentos que fueron cuidadosamente mejorados pueden romperse o perderse, mientras que las tinturas de hierbas curativas no duran tampoco para siempre y deben volver a prepararse. Esta gestión de recursos es desafiante y a veces hasta frustrante, pero de todas formas es muy divertida. "Unto the End", de 2 Ton Studios y Big Sugar, fue lanzado para PC, Xbox, Playstation, Switch y Google Stadia. dpa