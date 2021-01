Un legislador floridano propone que una autopista se llame Donald Trump

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump. EFE/Stefani Reynolds

Miami, 21 ene (EFE).- Un legislador floridano se propone plantear en el Congreso estatal que se le de a la autopista U.S. 27 el nombre de Donald Trump, quien este miércoles dejó la Presidencia de EE.UU. y está radicado ya en Palm Beach (sureste de Florida).

"Esta gran autopista discurre por el corazón del estado que el presidente Trump llama su hogar", escribió en Facebook el republicano Anthony Sabatini, integrante de la Cámara de Representantes de Florida.

Sabatini considera que darle a la U.S. 27 el nombre de "Autopista Donald J. Trump" es honrar al "presidente más grande" que a su juicio ha tenido Estados Unidos y así lo planteará en el Congreso.

Los medios señalan que no sería el primer expresidente con una autopista que lleva su nombre.

En California hay una autopista llamada Barack Obama desde 2018, varias llevan el nombre de Ronald Reagan en distintos estados y hay un nudo vial en Texas con el nombre George H.W. Bush.

Trump llegó este miércoles a Palm Beach antes de que el demócrata Joe Biden asumiera la Presidencia para los próximos cuatro años.

El expresidente republicano tiene su domicilio particular desde fines de 2019 en Mar-a-Lago, una mansión de los años 20 situada en un lugar prominente Palm Beach que el entonces magnate inmobiliario convirtió en un club privado en los años 90 y hasta ahora usaba como residencia de vacaciones, especialmente en los meses invernales.

La Administración Nacional de Archivos y Registros (NARA) de EE.UU. lanzó el miércoles la página web de la Biblioteca Presidencial Donald J. Trump, que proveerá información sobre los archivos de sitios digitales y cuentas en redes sociales de la Casa Blanca y los registros de su Presidencia.

La Biblioteca Trump es parte del sistema de Bibliotecas Presidenciales que fue creado en la Administración Hoover y ha dado como fruto edificios que sirven de museos sobre los distintos presidentes.

Medios como The Washington Post y CNN han informado de que Trump quiere conseguir donaciones por 2.000 millones de dólares para construir su biblioteca y que posiblemente tendrá sede en Florida, aunque nació en Queens (Nueva York).

Sin embargo, varias empresas han anunciado que no contribuirán económicamente con proyectos de Trump por su papel en el asalto al Congreso de EE.UU. por una turba de trumpistas el pasado 6 de enero, en el que cinco personas murieron.