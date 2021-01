S&P 500 y Nasdaq cierran en máximos históricos por expectativas en Gobierno de Biden

IMAGEN DE ARCHIVO. La bandera de Estados Unidos se ve en un edificio en Wall Street, en el distrito financiero de Nueva York, EEUU. Noviembre 24, 2020. REUTERS/Brendan McDermid

Por Echo Wang

21 ene (Reuters) - Los índices S&P 500 y Nasdaq de Wall Street cerraron en máximos históricos el jueves, alentados por el optimismo en mayor ayuda fiscal para frenar la pandemia con el Gobierno de Joe Biden en Estados Unidos, contrarrestando datos que evidenciaron una lenta recuperación de la economía.

* En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones se aprestaba también a marcar un récord, pero revirtió tendencia para cerrar en negativo hacia el final de la sesión.

* El número de personas en Estados Unidos que presentó nuevas solicitudes de beneficios por desempleo se incrementó modestamente la semana pasada, mientras el coronavirus sigue expandiéndose por el país y eleva el riesgo de que la economía sufra más despidos en enero por la segunda ola de la pandemia, dijo el Departamento del Trabajo.

* Pero otros datos mostraron que los permisos de inicios y construcción de casas para edificaciones futuras aumentaron en diciembre hasta niveles no vistos desde 2006. Y la actividad fabril en la región norte de la Costa Este se aceleró este mes.

"Hemos tenido un impulso muy fuerte en este año y por la llegada de la administración de Biden ... debido a las perspectivas de más estímulos fiscales y más gastos en general", dijo Mohannad Aama, director gerente de Beam Capital Management LLC en New York.

* El Promedio Industrial Dow Jones bajó 12,37 puntos, o 0,04%, a 31.176,01 unidades; mientras que el índice S&P 500 ganó 1,22 puntos, o 0,03%, a 3.853,07 unidades; y el índice compuesto Nasdaq sumó 73,67 puntos, o 0,55%, ta 13.530,92 unidades.

* El Nasdaq se vio impulsado por un salto en las acciones de empresas de enorme capitalización como Alphabet Inc, Apple Inc y Amazon.com Inc antes de sus reportes de resultados trimestrales en las próximas semanas.

* La tendencia se produce tras los espectaculares resultados de Netflix Inc del miércoles que revitalizaron a las empresas que se han beneficiado del consumo desde casa, sumando 262.000 millones de dólares en capitalización de mercado del grupo de activos FANG.

(Reporte de Echo Wang. Editado en español por Marion Giraldo)